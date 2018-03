ORF SPORT + mit den Highlights der 4. Etappe der Österreich Radrundfahrt und von den Faustball-Bundesliga-Finalspielen

Am 3. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 3. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der 4. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt um 20.15 Uhr, von den Faustball-Bundesliga-Finale der Frauen und Männer um 20.45 Uhr, vom Vienna Nightrow um 21.15 Uhr und vom Triathlon-Weltcup in Mexiko um 21.30 Uhr sowie ein Golfmagazin mit EMS-Training um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit American Football, Hockey, Pferdesport, Faustball, Rudern, Triathlon, Kampfsport und Motorsport um 22.45 Uhr.

Auf der vierten Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt -von Matrei/Osttirol nach St. Johann/Alpendorf über den Großglockner -kommt es aufgrund der Wetterkapriolen der letzten Wochen so wie auf der dritten Etappe zu einer Änderung. Aufgrund von Muren ist der Dientner Sattel nicht passierbar. Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage, mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Beim Faustball-Bundesliga-Finale der Frauen übernehmen die favorisierten Titelverteidigerinnen der Union Raiffeisen Telekom Dialog Arnreit gleich von Beginn weg das Kommando. Angeführt von einer überragenden Magdalena Lindorfer holen sich die Mühlviertlerinnen den ersten Satz nach nur knapp 15 Minuten. Die Gastgeberinnen des FBC ASKÖ Urfahr fanden auch in den Sätzen zwei und drei kein passendes Rezept. Durch einige Umstellungen kamen die Titelverteidigerinnen etwas aus dem Rhythmus und Urfahr konnte mit einem 11:9-Satzgewinn auf 1:3 verkürzen. Im fünften Satz schalteten Lindorfer und Co. wieder einen Gang höher und ließen den Linzerinnen kaum Chancen - mit einem deutlichen 11:2 sicherte sich Union Raiffeisen Telekom Dialog Arnreit schlussendlich klar mit 4:1 und verdient den Meistertitel 2013. Im darauffolgenden Männer-Finale wurden die Titelverteidiger aus Grieskirchen von Union Compact Freistadt gefordert. In den ersten beiden Sätzen machte sich im Finish jeweils die Routine der Grieskirchner bezahlt - mit 11:9 und 11:9 holen sich Weiß und Co. die 2:0-Satzführung. In der heißen Schlussphase im dritten Satz hatten die Mühlviertler das bessere Ende für sich und verkürzten auf 1:2 in Sätzen. Im vierten Satz scheiterte die Woitsch-Fünf am eigenen Unvermögen - sie konnte beim Stand von 10:8 zwei Satzbälle nicht nützen und musste mit 14:12 doch noch den Satzverlust hinnehmen. Wie in den vorangegangenen Sätzen konnte sich auch im fünften Satz keines der Teams eine vorentscheidende Führung erspielen - schlussendlich war es erneut Dietmar Weiß, der mit zwei "Krachern" den 11:9-Satzerfolg und damit den 4:1-Sieg der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting fixierte.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten. Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness sind die zentralen Themen dieses Magazins. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht das ShapeTec-Fitnesstraining mit EMS, also mit Elektrostimulation. Im Studio analysiert Claude Grenier den Schwung von SanLucar Österreich-Chef Alex Thaller.

