ORF III live aus dem Parlament und Klaus Maria Brandauer in "Das Spinnennetz"

Am 3. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 3. Juli 2013, überträgt ORF III um 9.00 Uhr live und in voller Länge den ersten Tag der Nationalratssitzung aus dem Parlament. Drei Marathon-Sitzungstage mit umfassenden Tagesordnungen bringt die letzte reguläre Sitzung des Nationalrats vor der Wahl am 29. September. Dementsprechend werden quer durch alle Bereiche beispielsweise die Staatsbürgerschafts-Reform, Bankeninsolvenzrecht, Bienenschutz oder die Pflegekarenz thematisiert.

Den Auftakt am Mittwoch bildet eine Aktuelle Stunde des BZÖ mit dem Thema "Väter sind kein Bankomat". Für den Ausbau des Hochwasserschutzes entlang der Donau übernimmt künftig der Bund 50 Prozent der Kosten für den Zeitraum 2017 bis 2023. Die Länder übernehmen 30 Prozent, die Gemeinden 20 Prozent. Zudem soll die neue Sicherheitsstrategie verabschiedet werden. Daneben bringt der erste Plenartag Gefängnisstrafen für Unternehmer, die Fleisch ohne vorschriftsmäßige Untersuchung in Verkehr bringen, sowie eine Atomstrom-Kennzeichnung. Außerdem soll die Möglichkeit, Unis zu fusionieren bzw. medizinische Fakultäten an Universitäten zu etablieren, geschaffen werden, was den entsprechenden Plänen in Linz entgegenkommt.

ORF 2 überträgt von 9.05 bis 13.00 Uhr, es kommentiert Fritz Jungmayr. ORF III überträgt die Sitzungen an allen drei Plenartagen in voller Länge, kommentiert von ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs, Vera Schmidt und Andreas Heyer.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III "Das Spinnennetz" von Regisseur Bernhard Wicki nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Roth. Es ist die Geschichte des enttäuschten Kriegsheimkehrers Theodor Lohse, der, lebensuntüchtig und feige, sich einer rechtsextremen Organisation anschließt und politisch Andersdenkende der Polizei ausliefert. Er ist der Prototyp des Nationalsozialisten, der inmitten einer Welt von Hass, Wahn und Mordlust Karriere macht. In dem mehrfach ausgezeichneten Film aus dem Jahr 1989 sind unter anderen Klaus Maria Brandauer, Ulrich Mühe und Armin Mueller-Stahl zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at