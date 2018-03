LEASEPLAN unterzeichnet Vereinbarung zum AUSTRIAN BUSINESS OF FLEET BAWAG PSK ACQUIRE

Wien (OTS) - LeasePlan Corporation NV, das weltweit führende Flotten-und Fahrzeugmanagement-Unternehmen, gab heute bekannt, eine Vereinbarung zum Kauf der Flottenmanagement-Aktivitäten der BAWAG PSK Leasing GmbH, unterzeichnet zu haben. Die BAWAG PSK Leasing GmbH ist eine Tochter der BAWAG PSK.

LeasePlan erwirbt damit die BAWAG PSK Fuhrparkleasing GmbH zu 100%. Die Akquisition umfasst rund 6.500 Fahrzeuge und ermöglicht es LeasePlan, im profitablen österreichischen Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen zu expandieren. Ein Segment der Flotten- und Fahrzeugmanagement-Branche, in der die LeasePlan Gruppe weltweit bereits über umfangreiche Expertise verfügt. Die Übernahme unterstützt außerdem die selektive Wachstumsstrategie von LeasePlan.

Nigel Storny, Managing Director von LeasePlan Österreich, erklärt:

"Diese Transaktion ist eine der wenigen anorganischen Wachstumschancen im hart umkämpften österreichischen Leasingmarkt. Diese Akquisition ist eine wunderbare strategische Ergänzung zur Stärkung unseres Kerngeschäfts. Und wir freuen uns darauf, unseren neuen KollegInnen bei LeasePlan Österreich begrüßen zu können."

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2013 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Closing-Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der österreichischen Kartellbehörde.

Über LeasePlan

LeasePlan ist ein weltweit agierendes Flotten- und Fahrzeugmanagementunternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Das Full-Service-Angebot von LeasePlan besteht aus der Finanzierung und dem operativen Betreiben von Flottenmanagementservices, abgestimmt auf den Bedarf unterschiedlichster Kunden. Seit ihrer Gründung vor 50 Jahren wurde die LeasePlan Corporation zum weltweit führenden Flotten- und Fahrzeugmanagementunternehmen. Bereits mehr als 85% der mehr als 6.250 MitarbeiterInnen arbeiten außerhalb der Niederlande. LeasePlan managt mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge der unterschiedlichsten Marken und ist mit Niederlassungen in 31 Ländern vertreten. Das Unternehmen konnte seine Präsenz in den traditionell gesättigten Flottenmärkten verstärken, als auch in neue Märkte expandieren und das Geschäft zu einer führenden Marktposition ausbauen. LeasePlan ist durch ihre globale Präsenz und das internationale Netzwerk in der Lage, innovative Produkte, ein Preis-Leistungs-Verhältnis und ein gehobenes Service bereitzustellen, um die Kundenbedürfnisse nationaler wie auch multinationaler Kunden zu erfüllen. Das findet sich auch in dem Versprechen an die Kunden wieder: "It's easier to leaseplan".

Rückfragen & Kontakt:

LeasePlan Corporation N.V.

Caroline Pennings

Corporate Communications

Tel.: +31 (0) 36 529 3578

E-mail: info @ leaseplancorp.com

Internet: www.leaseplan.com



LeasePlan Österreich

Nigel Storny

Geschäftsführer

Tel.: +43 1 60102-121

E-mail: nigel.storny @ leaseplan.at



Investor Anfragen:

Paul Benson

Group Treasurer

Tel.: + 353 1680 4005

E-mail: paul.benson @ leaseplancorp.com