Lidl Österreich unterstützt die Kinderburg Rappottenstein

Die Kooperation geht in die nächste Runde

Salzburg (OTS) - Die Kinderburg Rappottenstein ist ein Ort, an dem Familien, die einen Schicksalsschlag durch Krankheit oder Todesfälle erlitten haben, Kraft tanken können. Als dauerhafter Partner des Österreichischen Roten Kreuzes bemüht sich Lidl Österreich erneut um die Unterstützung des sozialen Projekts.

Das Österreichische Rote Kreuz bietet den Gastfamilien der Kinderburg Rappottenstein ein umfangreiches und maßgeschneidertes Betreuungsangebot. Die Zeit auf der Burg soll aber nicht nur zur aktiven Bewältigung der jeweiligen Situation verwendet werden, sondern auch zum Abschalten und Krafttanken. Auf der Kinderburg Rappottenstein finden Familien Abstand und Erholung vom Alltag.

Gemeinsam helfen

Lidl Österreich unterstützt die Arbeit in der Kinderburg Rappottenstein, wie schon im Vorjahr, mit dem Verkauf von Kinderspielsachen. Die Aktion startet mit dem 4. Juli 2013 in allen Lidl-Filialen in Österreich. Der gesamte Reinerlös des Spielzeugverkaufs kommt auch heuer direkt der Kinderburg und der außerschulischen Jungendarbeit zugute.

"Lidl Österreich trägt durch diese Aktion maßgeblich dazu bei, Familien in Krisensituationen unbeschwerte Tage mit kompetenter Betreuung auf der Kinderburg Rappottenstein zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr über dieses starke Zeichen von Solidarität und Anteilnahme durch Lidl Österreich", bedankt sich Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Mithilfe seiner Kunden erzielte Lidl Österreich im vergangenen Jahr die beachtliche Summe von 60.000 Euro. Im Herbst 2012 versorgte der Lebensmittelhändler die Organisation erstmalig auch zusätzlich mit Sachspenden und Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Reis, Nudeln, Öl und Zucker und leistet seit damit regelmäßig einen Beitrag zum Erhalt der Einrichtung.

Eine beständige Partnerschaft

Soziales und gesellschaftliches Engagement ist Teil der Unternehmensphilosophie von Lidl Österreich. Aus diesem Grund hat man sich mit dem Österreichischen Roten Kreuz zusammengetan, um zu helfen.

Auch während des verheerenden Hochwassers in Österreich hat sich Lidl Österreich Gedanken gemacht, wie das Unternehmen den betroffenen Familien und Haushalten sinnvoll helfen kann. Schnell und unkompliziert wurden drei Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern an die Verteilerzentren des Roten Kreuzes geschickt. Dabei hat Lidl Österreich Sachspenden wie Hochdruckreiniger, Schaufeln und Putzmittel im Gesamtwert von über 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Alltag unterstützt Lidl Österreich mit der Versorgung zahlreicher Team Österreich Tafeln - einer Initiative des Österreichischen Roten Kreuzes und des Hitradios Ö3. Das nächste gemeinsame Projekt plant man im Herbst 2013 mit der zweiten Blutspendeaktion in der Firmenzentrale von Lidl Österreich in Salzburg.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

