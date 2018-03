Familienbund: Rat auf Draht muss erhalten bleiben!

Sparmaßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen, die Rat brauchen, ausgetragen werden!

Wien/St. Pölten (OTS) - Die vom ORF Stiftungsrat ernsthaft in Aussicht gestellte Sparmaßnahme, die erfolgreiche, beliebte und damit sehr wichtige Hotline "Rat auf Draht" einzustellen, darf nicht umgesetzt werden. "Diese Hotline, die jährlich 125.000 Telefonberatungen und 4.000 Onlineberatungen durchführt, ist die bekannteste Hotline, an die sich Kinder und Jugendliche wenden können, diese einzustellen, kann doch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden", wundert sich Familienbundpräsident LAbg. Mag. Bernhard Baier.

Die Diskussion, diese Hilfehotline einzustellen, gibt es nicht zum ersten Mal. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso das überhaupt immer wieder thematisiert wird. Diese Hotline, die Aufgrund der Anonymität sehr gerne in Anspruch genommen wird, berät in Notsituationen, hilft bei Fragen der Sexualität, der Gesundheit bis hin zu Sucht oder Gewalt. Auch die von der Europäischen Kommission geforderte Anlaufstelle für vermisste Kinder wird in Österreich derzeit durch Rat auf Draht sichergestellt.

"Der Österreichische Familienbund appelliert daher dringend an den ORF-Stiftungsrat, dieses wichtige von Ratsuchenden so angenommene Beratungsinstrument nicht einzusparen, sondern weiterzuführen. Der ORF hat "Rat auf Draht" deshalb vor über 25 Jahren eingeführt, weil er im Sinne des öffentlich- rechtlichen Auftrags seine soziale Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen wahrnehmen wollte. Dieses Angebot, das österreichweit und zum Nulltarif rund um die Uhr erreichbar ist, ist in dieser Form einzigartig in Österreich und darf jetzt nicht eingespart werden", schließt Bernhard Baier.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Familienbund

Marietheres van Veen

Pressesprecherin

Tel.: ++43 664/200 90 57

presse @ familienbund.at

www.familienbund.at