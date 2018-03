hagebau Gesellschafterversammlung: 630 Teilnehmer feiern Rekordjahr 2012 / Für 2013 Umsatzplus von 2 bis 3 Prozent erwartet

Soltau (ots) - Für 2013 rechnet die hagebau mit einem weiteren Umsatzplus von 2 bis 3 Prozent - trotz des schwierigen Starts ins Jahr aufgrund des langen und kalten Winters. Per Ende Mai lag der zentralfakturierte Gruppenumsatz (inklusive der Zentrallager) bei 2,24 Milliarden Euro (-3,8 Prozent). Das gab die internationale Fachhandels- und Baumarktkooperation im Rahmen ihrer Gesellschafterversammlung am 28. Juni in München bekannt.

Der Fachhandel verzeichnete in den ersten fünf Monaten 2013 gegenüber der Vorjahresperiode einen Rückgang um 4,5 Prozent. Im Einzelhandel sank der zentralfakturierte Umsatz um 2,1 Prozent. Aufgrund ihres hohen Gartenanteils waren die hagebaumärkte besonders von der schlechten Witterung betroffen. Der Nettoverkaufsumsatz der 293 (+2) deutschen Standorte ging um 5,7 Prozent auf 590,2 Millionen Euro zurück.

"Bis zum Jahresende werden die Verluste mehr als ausgeglichen sein", prognostizierte Heribert Gondert, Geschäftsführer und Sprecher der hagebau. Bereits per Ende Juni hat sich das Umsatzminus der Gruppe laut Hochrechnung auf 3,1 Prozent reduziert. Zudem verwies der Geschäftsführer auf weitere Neuakquisitionen. So werden im vierten Quartal dieses Jahres 15 Märkte der Münchner HEV-Gruppe von Obi ins hagebaumarkt System wechseln. Ein weiterer - zur HEV gehörender -Markt befindet sich bereits im Bau. Nach Fertigstellung wird er ebenfalls als hagebaumarkt eröffnen.

Rekordjahr 2012 gefeiert

Zur hagebau Gesellschafterversammlung waren so viele Teilnehmer wie noch nie gekommen. Die 630 Gäste feierten den höchsten Umsatz und Ertrag in der 49-jährigen Geschichte der Kooperation. In 2012 lag der zentralfakturierte Gruppenumsatz inklusive der Zentrallager bei 5,6 Milliarden Euro (+12,9 Prozent). Zu der positiven Entwicklung haben auch die Gesellschafter aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg beigetragen.

"2012 war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr", bilanzierte der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Richter (Lübeck). Zum siebten Mal in Folge konnten Erlöse und Ergebnis des Vorjahres übertroffen werden. Gleichzeitig habe die Kooperation die größte Herausforderung ihrer Geschichte erfolgreich gemeistert, wie Richter betonte: Zum 1.1.2013 wurde das Beteiligungsunternehmen ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG zu 100 Prozent in die hagebau integriert. Die ZEUS betreut den Einzelhandel der hagebau und fungiert unter anderem als Systemgeber für das Franchisesystem hagebaumarkt.

Alle Sparten der Verbundgruppe entwickelten sich in 2012 über dem Branchenschnitt. So legte der zenralfakturierte Umsatz im Fachhandel um 19,1 Prozent zu. Ihre starke Position ausbauen konnte die hagebau auch im Einzelhandel, vor allem dank der 335 hagebaumärkte: An den 290 deutschen Standorten stiegen die Netto-Verkaufsumsätze um 2,6 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, in Österreich um 3,6 Prozent auf 197 Millionen Euro.

Die Gesellschafterzahl erhöhte sich per 31. Dezember 2012 auf 306 (+40) Kommanditisten. Das Standortnetz umfasste 1.435 (+168) Betriebsstätten, davon 1.159 in Deutschland, 157 in Österreich, 107 in der Schweiz, elf in Luxemburg und eine in Frankreich. Im neuen Jahr ist die Kooperation weiter gewachsen: Per Ende Mai 2013 gehörten ihr 358 Unternehmen mit 1.579 Betriebsstätten an. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen zum hagebau Aufsichtsrat sprachen die hagebau Gesellschafter dem Vorsitzenden Richter sowie Martin Oelenberg (Iserlohn) ihr Vertrauen aus. Beide wurden in ihren Ämtern bestätigt.

