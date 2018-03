Politisches Asyl für Snowden: Österreich muss jetzt handeln!

NEOS-Mlinar: "Wichtige Initiative zum Schutz der Bürgerrechte"

Wien (OTS) - NEOS - Das Neue Österreich fordert ein klares Zeichen gegen Überwachungsstaat und für Transparenz. "Nach dem überstürzten Golan-Abzug hätte das neutrale Österreich die Chance, an anderer Front politischen Mut zu beweisen", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz.

Angelika Mlinar sieht die persönliche Freiheit bedroht: "Der staatlichen Überwachung müssen Grenzen gesetzt werden, die Freiheit des Einzelnen ist massiv bedroht - ohne jeden Sicherheitsgewinn. Gläserner Staat statt gläserner Bürger, das ist unser Transparenzverständnis!"

NEOS unterstützt daher Initiativen der Piraten und Grünen und fordert die Regierung auf, rasch zu handeln und dem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, der den Skandal um weitreichende US-Überwachungsprogramme aufdeckte, Asyl in Österreich anzubieten.

Johanna Mikl-Leitner bestätigte einen entsprechenden Antrag Snowdens am Montag bei der österreichischen Botschaft in Moskau -dieser könne jedoch nur innerhalb des Landes gestellt werden, so die Innenministerin. NEOS ist anderer Ansicht.

"Wir brauchen mutige Kämpfer für Bürgerrechte wie Snowden. Sie verteidigen in unser aller Namen für jene Freiheit, die unsere Vorfahren hart errungen haben und die unser Leben prägt. Was es bedeutet, ihn der Willkür seiner Verfolger auszuliefern, haben wir zuletzt bei Wikileaks-Aufdecker Bradley Manning gesehen", so Strolz.

