FP-Matiasek: Tierschutzhaus - SP-Sima muss Spiel auf Zeit beenden

Stadt Wien unter Zugzwang

Wien (OTS) - Wien wächst jährlich um 20.000 Einwohner und wird 2030 bereits 2 Mio. Menschen und entsprechend mehr Haustiere beherbergen. "Darum ist neben dem künftigen Tierquartier im Nordosten Wiens auch unbedingt die Einrichtung des WTV (Wiener Tierschutzverein) notwendig", betont die Wiener FPÖ-Stadträtin Veronika Matiasek. Die Stadt hätte schon längst ein neues Grundstück an Stelle des massiv kontaminierten Areals in Vösendorf bereitstellen müssen, geeignete freie Flächen gäbe es genug.

Für die Wagenplatz-Anarchisten etwa hat die SPÖ Räder geschlagen, um ihnen im Lobauvorland ein Grundstück für ihre Wracks zuzuschanzen. Am Geld kann es auch nicht liegen, liegen doch für die sinnlose Grünfärbung der Radwege nur im Jahr 2013 satte 10 Mio. Euro parat. "Man kann sich daher des Eindrucks nicht erwehren, dass die Stadt den WTV mit perfider Hinhaltetaktik bewusst an den Rand des finanziellen Abgrundes treiben und so gefügig machen wollte", sagt Matiasek und fordert im Interesse von Tieren und tausenden Unterstützern des Tierschutzhauses rasche Gespräche in Sachen neues Grundstück. (Schluss)otni

