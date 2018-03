Feuerwehr: Brand bei Schloss Neugebäude gelöscht

Wien (OTS) - Am Dienstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, war in einem Imbissstand, der an das "Schloss Neugebäude" in Simmering (11., Otmar-Brix-Gasse) angebaut ist, ein Brand ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehr drohte das Feuer auf die Dachkonstruktion des Schlosses überzugreifen. 36 Feuerwehrleute bekämpften unter massivem Einsatz von drei Löschleitungen ein Übergreifen der Flammen. Schlussendlich konnte der Brand gelöscht werden, der Einsatz war um 8.00 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Magistratsabteilung 68

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Diensthabender Presseoffizier

Mobil: 0676 8118 68122

E-Mail: pressestelle @ ma68.wien.gv.at