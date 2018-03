FPÖ-LPO Ragger: Erstes Prettner-Gesetz ist ein Pfusch

Kostenbeiträge für Behinderte über 25 sollten massiv steigen

Klagenfurt (OTS) - "Das erste Gesetz, das die neue Sozialreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner überfallsartig durchziehen wollte, war für Menschen mit Behinderung über 25 Jahren ein einziger Pfusch. Es erregte bei den Behindertenvertretungen große Entrüstung", teilt der Obmann der FPÖ-Kärnten LR Mag. Christian Ragger mit.

Die versprochene Abschaffung der Kostenbeiträge von Angehörigen entpuppt sich für ältere Behinderte, die selbstständig leben, als Hohn. Ihre Eltern und Angehörigen sollten mehr denn zahlen. Die Anwaltschaft für Behinderte warnte vor dieser Schlechterstellung und forderte zumindest eine Rückkehr zur bestehenden Regelung. Das neue Gesetz sei von einer typischen "roten Ideologie" getragen, betont Ragger. Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige sollten rasch in eine Einrichtung, in der alles kostenlos ist. Von Angehörigen werden in diesem Fall keine Zuschüsse verlangt, nicht mal von Ehepartnern. Doch wenn jemand zu Hause in seinen eigenen vier Wänden betreut wird, kassiert die rot-grün-schwarze Koalition gnadenlos ab. Bei Menschen mit Behinderung über 25 müssten die Angehörigen mehr denn je zahlen, für die Pflege zu Hause durch ambulante Dienste bleiben die vollen Kostenbeiträge.

Ragger zitiert den Rechnungshof, der dieses Gesetz massiv bemängelt: "Die Abschaffung des Pflegeregresses könnte zu einer verstärkten Nachfrage nach Heimplätzen und damit zu Mehrkosten (zusätzliche Heimplätze, neue Heimbauten, etc.) führen. Auf diesen Umstand gehen die Erläuterungen nicht ein." Die Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung sieht die massive Gefahr, dass einzelne Angehörige aus Angst vor einem möglichen Kostenersatz ihre Eltern oder erwachsenen Kinder mit Behinderung nicht mehr beim wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen würden.

"Wir lehnen ein Gesetz, das die Menschen abhängig macht und das sogar Eheleute von jeder finanziellen Verpflichtung für ihre Partner befreit, ab. Die Linkskoalition setzt damit massive Anreize, dass hilfsbedürftige Menschen in Heime abgeschoben werden, und untergräbt damit den Wunsch der meisten, selbständig zu Hause leben zu können", erklärt Ragger. "Wenn die Linkskoalition dieses Gesetz bejubelt, dann muss man ihr sagen, dass sie viel zu wenig über die gesellschaftlichen Folgen, die sie damit ausgelöst, nachgedacht hat. Ein solches Gesetz kann man nicht mit einer minimalen Begutachtungsfrist von zehn Tagen durchpeitschen. Viele Behindertenvertreter kritisieren das mit Recht", so Ragger, der abschließend vor einem weiteren Pfusch-Gesetz warnt. "Prettner wolle die einschneidenste Gesundheitsreform für Kärnten seit Jahrzehnten ebenfalls in dieser Manier durchboxen."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404