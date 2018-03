AK Preismonitor: Intensiv-Nachhilfe in den Sommerferien wieder teurer!

Wien (OTS) - Nur noch wenige Tage - dann haben alle SchülerInnen Ferien. Aber: Einige werden sie nicht ganz unbekümmert genießen können, weil ein Nachzipf ins Haus steht. Wer im Sommer für sein Kind einen Intensivkurs bucht, muss mitunter tief ins Geldbörsel greifen:

Der Einzelunterricht in Lerninstituten kostet bis zu 38 Euro in der Stunde, in der Gruppe bis zu 24 Euro. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 23 Nachhilfe-Instituten in Wien.

Das kostet Intensivlernen in Lerninstituten in den Sommerferien (Preise in Euro für 60 Minuten)

Lerninstitut Preise Durchschnitt Unterschied zu 2012 Einzelunterricht 21,33 bis 38,40 31,56 plus 1,6 Prozent Gruppenunterricht 8,67 bis 24,00 16,16 plus 5,1 Prozent

Fünf Tipps, damit es mit der Nachhilfe klappt

+ Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Eltern nach guten Erfahrungen mit Nachhilfe-Instituten.

+ Achten Sie beim Preisvergleich auf die Dauer der Unterrichtseinheiten - sie beträgt 45 bis 120 Minuten! Vom lernpsychologischen Standpunkt empfehlen sich grundsätzlich 45 bis 50 Minuten. Danach sollte eine Zehn-Minuten-Pause eingelegt werden.

+ Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der SchülerInnen. Bei zu vielen Schülern (mehr als acht) in der Gruppe ist der Lernerfolg meist schlechter. Auch ein unterschiedliches Alter bei den SchülerInnen ist nicht vorteilhaft, etwa bei Mathematik. Bei den Sprachen ist das weniger tragisch.

+ Vergleichen Sie die Preise. Kurse mit einer größeren Anzahl an Unterrichtseinheiten sind meist günstiger. Es gibt aber auch gute Angebote mit wenigen Unterrichtseinheiten.

+ Vereinbaren Sie in jedem Fall einzelne Probestunden, bevor der/die Schüler/in längerfristige Kurse beginnt. Manche Institute bieten auch eine Gratis-Probestunde an.

SERVICE: Den AK Preismonitor "Intensivlernen in den Sommerferien 2013" finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

