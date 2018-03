FPÖ-Obermayr: Verhandlungen zur transatlantischen Freihandelszone sind angesichts der Spionageskandale sofort abzubrechen!

"Yes - we can", Friedensnobelpreisträger Obama hat Erklärungsbedarf gegenüber der EU!

Wien (OTS) - "Das Motto "Yes - we can" scheint der US-Geheimdienst NSA wörtlich genommen zu haben, als er gezielt Einrichtungen der Europäischen Union verwanzte. Vor fünf Jahren wurde das Justus-Lipsius-Gebäude in Brüssel, in dem jeder Mitgliedstaat über Räume mit Telefon- und Internetanschlüssen für Minister verfügt, Ziel eines NSA Lauschangriffes. Es würde mich nicht wundern, wenn nicht längst auch die Parlamentsgebäude in Straßburg und Brüssel abgehört werden", so der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr.

Es gehe bei weitem nicht nur um Terrorismusbekämpfung: Das Spionagenetz eigne sich auch hervorragend für Wirtschaftsspionage gegen europäische Unternehmen. Alleine das Duell der europäischen Airbus gegen die US-amerikanische Boeing verschlinge Unsummen an Forschungs- und Entwicklungskosten. Obermayr weiter: "Wie viele Aufträge in Milliardenhöhe die europäische Wirtschaft durch Industrie- und Wirtschaftsspionage bereits verloren hat, können wir nur erahnen. Ich fordere in diesem Zusammenhang die Kommission auf, eine Auswirkungsstudie für die Verbraucher, die Industrie, die Forschung und die ansonsten möglicherweise von Wirtschaftsspionage betroffenen Bereiche zu erarbeiten. Ich fordere die Kommission weiters dringend auf, die Verhandlungen zur transatlantischen Freihandelszone unter diesen Umständen sofort abzubrechen!"

