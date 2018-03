SPORT 2000 Trendtipp: Bunte Sportbekleidung für heiße Sommertage

Ohlsdorf (OTS) - Dieser Sommer wird so richtig bunt. Bekleidung für Damen und Herren in fröhlichen, auffallenden Farbkombinationen dominieren den Sportsektor. Bei der Strandmode kommen Pastellfarben an gebräunter Haut besonders gut zur Geltung. Vor allem helle Hauttypen zeigen Mut zur Farbe und greifen bewusst zu kräftigen Tönen.

Funktionalität für perfekte Performance

Wer Sport an der frischen Luft macht, braucht Kleidung, die bei jedem Wetter den Erfordernissen entspricht und bequem ist. Die Atmungsaktivität der Stoffe ist das Thema Nummer eins, weiß Dominique Roshardt, Einkaufsleiter Textil SPORT 2000: "Schweiß soll schnell aufgenommen und auch wieder gut abtransportiert werden, damit eine Überhitzung oder auch eine Unterkühlung vermieden wird. Zudem halten spezielle Überzieh-Jacken oder Pullover bei Dehnungs-, Stretching-und Entspannungsphasen die Muskulatur warm. Unsere Sportfachhändler kennen die vielen unterschiedlichen Modelle und stehen beim Kauf beratend zur Seite."

Im Sommer 2013 sind leichte, dehnbare Stoffe, die für Bewegungsfreiheit sorgen angesagt. Ein Materialmix, der an bestimmten Stellen Windblockerstoffe oder Stretchstoffe aufweist sorgt für besonderen Tragekomfort. Vor allem die Damenmodelle werden immer mehr auf die Ergonomie der Frauen abgestimmt und beeinflussen die Performance positiv.

Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt mehr an Bedeutung. Dazu Mag. Christoph Krahwinkler, Marketing- und Vertriebsleiter SPORT 2000:

"Kunden fragen immer öfter gezielt Produkte aus ökologisch, recyclebaren Materialien nach. Unsere SPORT 2000 Initiative Green & Fair startete bereits 2012 und wird von vielen Händlern unterstützt."

Urban Chic - Outdoor Kleidung wird alltagstauglich

Der Sommer 2013 steht im Zeichen der Outdoor Kleidung. Die Sportbekleidung sieht nicht mehr nur nach Sportbekleidung aus, sondern macht auch im Alltag gute Figur. Die Silhouetten werden enger und körperbetonter. Für den urban chic sorgen neue Schnitte wie Sportjacken in Sakko-Länge und Funktionsbekleidung in Mantel-Optik. So können Sportler nahtlos vom Büro raus in die Natur.

SPORT 2000 Tipps für Sportler:

> Funktionsbekleidung nicht mit Weichspüler waschen, da sonst die Faserstruktur verklebt und die Atmungsaktivität eingeschränkt wird. > "Gadgets" sind die idealen Begleiter bei sportlichen Aktivitäten, ob zum Musikhören, als Trainingsgerät, zum Distanz- und Zeitmessen. Viele Sportbekleidungen haben Einstecktaschen und Laschen, um die Geräte während des Sports sicher und für den Sportler fast nicht merkbar zu verstauen.

> Trinken ist beim Sport immer Thema. Am besten wird für die jeweilige Sportart die richtige Trinkversorgung gewählt. Trinkflaschen ohne Schraubverschluss, Rucksäcke mit Trinkhalm, Bags und viele andere Behälter sorgen für die nötige Flüssigkeitszufuhr.

Weitere Informationen unter: www.sport2000.at

