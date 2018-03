Edgar Mayer: EU-Vorschlag über Maßnahmen zum Schutz von Pflanzenschädlingen begrüßenswert, aber nicht zweckmäßig

ÖVP- und SPÖ-Bundesräte bringen Begründete Stellungnahme ein

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der EU-Ausschuss des Bundesrates kann nach den Regeln der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in einer sogenannten Begründeten Stellungnahme darlegen, warum ein Entwurf eines Legislativvorhabens der EU mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar ist. Diese Möglichkeit haben ÖVP- und SPÖ-Bundesräte heute, Dienstag, ein weiteres Mal genützt und im Rahmen der Sitzung des EU-Ausschusses des Bundesrates eine Begründete Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zum Schutz von Pflanzenschädlingen eingebracht. "Unserer Meinung nach ist das gegenständliche Vorhaben mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar", so der Vorsitzende des Ausschusses, der Vorarlberger Bundesrat Edgar Mayer. Die EU muss nun binnen acht Wochen nach Vorliegen des Entwurfs dazu Stellung nehmen.

Das Ziel der Verordnung - eine einheitliche Bekämpfung von gefährlichen Schädlingen und Krankheiten von Pflanzen auf EU-Ebene -sei zwar prinzipiell begrüßenswert, aber nicht zweckmäßig, sagte Mayer. "Schädlingsbefall und Krankheitsausbrüche sind zum Großteil kein kontinentweit uniformes Ereignis, sondern zumeist lokal bzw. regional begrenzt und daher auch auf dieser Ebene besser zu bekämpfen." Dies werde auch in der Begründung der Stellungnahme dargelegt, führte Mayer aus. Nachstehend die Begründung der Stellungnahme der Bundesräte Edgar Mayer (ÖVP) und Stefan Schennach (SPÖ) im Wortlaut:

"Die Pflanzengesundheit ist ein wesentlicher Faktor für Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft. Eine besondere Gefahr für die Pflanzengesundheit geht von Schädlingen aus anderen Kontinenten aus. Werden gebietsfremde Schädlinge nach Europa eingeschleppt, so können sie großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Die oft beträchtlichen wirtschaftlichen Verluste untergraben die Rentabilität und die Wettbewerbsfähigkeit von Forst- und Landwirtschaft. Die Ansiedlung neuer Schädlinge kann somit dazu führen, dass Drittländer Handelsverbote erlassen, was die Ausfuhren aus der Union beeinträchtigen würde.

Der bestehende Regelungsrahmen für den Pflanzenschutz in der EU zielt darauf ab, die europäische Land- und Forstwirtschaft vor der Einschleppung und der Verbreitung gebietsfremder Schädlinge zu schützen. Die Regelung hat als Ziel die Stabilität, Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Pflanzenbausektors in der EU aufrechtzuerhalten und die offene Handelspolitik der Union weiterzuführen. Durch die im letzten Jahrzehnt verzeichneten Fälle der Massenentwicklung, gefährlicher durch Einfuhren eingeschleppter Forstschädlinge, wurden Politik und Gesellschaft stärker für Kosten und Folgen unzureichender Schutzvorkehrungen sensibilisiert. Die derzeitige Überarbeitung zielt darauf ab, einen noch stabileren, transparenteren, nachhaltigeren und bedarfsgerechten Regelungsrahmen zu schaffen.

Obwohl das Ziel zu begrüßen ist, wird aus prinzipiellen, gesetzlichen und zweckmäßigen Gründen eine Regelung zur einheitlichen Bekämpfung von gefährlichen Schädlingen und Krankheiten von Pflanzen auf EU-Ebene abgelehnt.

Die Kommission setzt zunehmend das Mittel der delegierten Rechtsakte ein. Im Sinne der Mitspracherechte der Mitgliedstaaten soll darauf geachtet werden, die Zahl

der delegierten Rechtsakten im vorliegenden Entwurf zu reduzieren. Auch die Ausweitung des Anwendungsbereiches vor allem im Hinblick auf Überwachungen des Auftretens von Pflanzenschädlingen (Monitorings) sollte auf das absolute Mindestmaß reduziert werden und die Pflanzenschutzmaßnahmen in der Verantwortung der Mitgliedstaaten verbleiben. Auch die Registrierung der Betriebe sollte auf ein fachlich gerechtfertigtes Ausmaß beschränkt werden, im Entwurf wurde die Registrierungspflicht im Vergleich zur bisherigen Regelung stark ausgeweitet, so sollen z.B. sollen auch Exporteure und Handelsbetriebe erfasst werden.

Eine Regelung auf EU-Ebene ist nicht zweckmäßig, da die meisten Pflanzenarten lokal angepasst sind. Schädlingsbefall und Krankheitsausbrüche sind - von wenigen Ausnahmen abgesehen - kein kontinentweites uniformes Ereignis, sondern sehr oft durch lokale Gegebenheiten verursachte Schädigungs- oder Krankheitsereignisse bei Nutzpflanzen. Eine Pflanzenkrankheit kann in einer Region verheerend sein, gleichzeitig fast harmlos in einem anderen. Zusätzlich variiert die landwirtschaftliche Produktion (Saison, Produkte, Methoden) in Europa stark zwischen Norden und Süden, sowie Osten und Westen. Effizienter hingegen wäre eine national gesteuerte Bekämpfung der Schädlinge und Pflanzenkrankheiten, was sich durch jahrelange land-und forstwirtschaftliche Forschung herausgestellt hat. Auch Krankheiten und Schädlinge sind also durch Biodiversität gekennzeichnet, sodass effektive Maßnahmen dagegen möglichst orts-und gebietsspezifisch zu entwickeln und anzuwenden sind."

"Wir sind sehr gespannt auf die Stellungnahme der EU-Institutionen und hoffen auf eine Lösung, die regionale statt globale Maßnahmen vorsieht ", schloss Edgar Mayer.

(Schluss)

