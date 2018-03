Mit Surround Video wird die Erstellung von Panoramavideos für jeden zum Kinderspiel

Groningen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Am Dienstag wird Surround Video das erste ganzheitliche System zur Erstellung von Panoramavideos offiziell einführen. Mit dieser Videoausrüstung kann nun jeder eigene Panoramavideos aufnehmen und senden.

Das Videosystem der holländischen Firma besticht in erster Linie durch seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Benutzer können in nur wenigen Schritten Videos aufnehmen und senden. "Sie müssen einfach nur ein Internetkabel an das Gerät und an eine Internetverbindung anschliessen und sind dann sofort zum Aufnehmen und Senden bereit", erklärt Marc Groothelm, Managing Director von Surround Video.

Zu dem Aufnahmesystem gehört eine Spezialkamera mit sechs separaten Linsen: fünf sind in einem horizontalen Kreis angeordnet und eine ist nach oben gerichtet. Die Signale von diesen Linsen werden an eine sogenannte "Basiseinheit" gesendet, einem Verarbeitungsgerät mit einem Touchscreen, das die separaten Videobilder in ein nahtloses ganzes Video verarbeitet und es an eine Vertriebsplattform überträgt. Von hier können die Bilder online vertrieben werden.

Das Ergebnis ist ein Panoramavideo, das in einer virtuellen Sphäre gezeigt wird. In dieser Sphäre können Zuschauer über eine Maus, einen Touchscreen oder das Gyroskop ihres Smartphones oder Tablet-Computers selbst bestimmen, was sie sehen möchten. Die Technologie des in Groningen ansässigen Unternehmens ist am ehesten vergleichbar mit der von Google Streetview, wobei der Hauptunterschied darin liegt, dass Surround Video Panoramavideos anstelle von Stillaufnahmen umfasst.

"Viele Produzenten von Fernsehshows oder anderen Videoformen finden es schwierig, überzeugende Zusatzinhalte online bereitzustellen. Mit Panoramavideos könnten sie ihren Zuschauern viel mehr ergänzende Informationen über bereits erfolgreiche, "traditionelle" Formate über ihre Online-Kanäle - sowohl live als auch über Mediatheken - über Aufnahmeorte, Handlungen oder Schauspieler anbieten. Mit Surround Video können sie alle interaktiven Funktionen, die das Internets bietet, voll ausschöpfen, " erklärt Groothelm.

Statistiken zeigen, das Panoramavideomaterial sich immer mehr durchsetzt. Im Durchschnitt sehen sich Leute Panoramavideos dreimal an: ein gewaltiger Unterschied im Vergleich zu traditionellen online Videomaterialien.

Darüber hinaus müssen Videoproduzenten ihre Arbeitsweise dank der Einfachheit des Surround Videosystems kaum oder gar nicht ändern. "Unser System fügt sich in bestehende Arbeitsabläufe ein", laut Groothelm.

