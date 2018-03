FPÖ-Deimek: Arbeiterkammer geriert sich als Darabos' Beiwagerl

Freiheitliche fordern echtes Wohnpaket

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer versucht sich in die Wohndebatte einzubringen. Bis auf die Zweckbindung der Wohnbauförderung gestalten sich die Forderungen eher rar. "Ein Gesamtkonzept fehlt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Arbeiterkammer als Darabos' Beiwagerl missbrauchen lässt und sich auf gebetsmühlenartiges Herunterbeten parteipolitischer Forderungen beschränkt", kritisiert FPÖ-NAbg. Gerhard Deimek.

In der Vergangenheit wurde etwa das Thema Auslaufannuitäten seitens der Arbeiterkammer beleuchtet. Heute zieht die AK den gemeinnützigen Wohnbau bei ihren Reformforderungen gar nicht mehr in Betracht. "Doch auch geförderte Wohnungen sind in vielen Fällen nicht mehr zu sozial verträglichen Preisen zu bekommen. Und nicht jede Genossenschaft agiert in der Realität tatsächlich gemeinnützig", weist Deimek auf Reformbedarf hin. Der Abgeordnete fordert ebenso ein ausgeglichenes Mietrecht. Doch sich auf einen Teilbereich zu versteifen "greift ganz einfach zu kurz." Offenkundig habe die Löwelstraße die Arbeiterkammer an die Leine der Partei genommen. Warum scheut sich Präsident Rudolf Kaske ansonsten davor, Missstände in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft anzusprechen, wie es die AK in der Vergangenheit getan hat?", hinterfragt Deimek diese Position. Die FPÖ fordert ein umfassendes Wohnpaket und eine Wohnbauoffensive, die allen Bewohnern dieses Landes zugutekommen soll. In der Person Kaskes verbirgt sich hinter dem Schleier des Klassenkampfes ein Mann der Finanzwelt. Kaske saß stolze 17 Jahre im Aufsichtsrat der BAWAG.

