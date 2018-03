Donaustadt: Schwer arbeitende Hutträger im Donaupark

Programm 2013 der Freiluft-Bühne startet am 6.7. (19 Uhr)

Wien (OTS) - Hits aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren bringt die immerzu arbeitsame "Radio Wien Band" am Samstag, 6. Juli, auf der "Bühne Donaupark" (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, zwischen dem Irissee und dem Kaffeehausberg) zu Gehör. In aller Bescheidenheit bezeichnen sich die fünf "Herren mit Hut" als "The hardest working Rock 'n Roll-Band in town". Der echte "Wiener Schmäh" ist Trumpf, wenn Star-Moderator Peter Rapp zum Mikrophon greift. Der populäre Conférencier gibt dem Publikum einen Überblick über das Sommer-Programm im Donaupark, erzählt Anekdoten und plaudert mit den rockenden Radioleuten über deren aktuelle Live-CD. Um 19.00 Uhr beginnt der Eröffnungsabend zur Veranstaltungsreihe "Bühne Donaupark 2013". Die heurige Sommer-Saison endet am Sonntag, 18. August. Bei allen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Kinder-Shows, u.a.) ist der Eintritt frei. Der Bezirk und andere Partner unterstützen dieses Projekt des "Kulturverein Donaustadt" (Präsident: Herbert Sobotka). Nähere Informationen: Telefon 0699/81 36 82 92 ("Hotline") bzw. E-Mail office @ kv22.at und sobotka22 @ aon.at.

Groß ist die Freude der "Radio Wien Band" auf diesen Auftritt. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung preisen die fünf ehrbaren Tonkünstler die Begeisterungsfähigkeit des Publikums "jenseits des großen Flusses". Für Samstag geben die "aufrechten Rock 'n Roller" eine unmissverständliche Losung aus: "Oiso. Let's rock the park together". Der Spielplan der "Bühne Donaupark" (Horst Chmela, Dennis Jale & Jam Gang, Hans Ecker, Fredi Jirkal, Swing Time Big Band, Tsatsiki Connection, u.v.a.) ist im Internet zu lesen:

