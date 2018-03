Umweltdachverband an LH Voves und LH-Stv. Schützenhöfer: Werden Sie endlich aktiv zur Rettung der Schwarzen Sulm!

- UWD fordert: Schwarze Sulm als Natura 2000-Gebiet für den Steinkrebs nachnominieren

Wien (OTS) - UWD appelliert anlässlich der letzten Landtagssitzung in der Steiermark an Voves und Schützenhöfer: Lassen Sie Ihr Bemühen um die Reformpartnerschaft nicht zur Betoniererpartnerschaft verkommen!

Landeshauptmann Voves hat die Appelle des Umweltdachverbandes und die Proteste zahlreicher AktivistInnen an der Schwarzen Sulm bis dato ignoriert. Jetzt spitzt sich die Situation zu: "LH Voves muss nun endlich handeln! Er darf nicht zusehen, wie die Schwarze Sulm rechtswidrig verbetoniert wird. Wenn es Voves jetzt unterlässt, die Bauarbeiten per Weisung zu stoppen, handelt er ebenfalls rechtswidrig. Und zwar mehrfach - auch gegen internationales Umweltrecht", stellt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes, fest.

Zwei Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission laufen bereits: enormer Handlungsbedarf des Landes Steiermark in Sachen Schwarze Sulm

Die EU-Kommission hat nach dem Vertragsverletzungsverfahren in Sachen Nichteinhaltung des Verschlechterungsverbotes nach der Wasserrahmen-Richtlinie (Art 4 Abs 7 WRRL) mit Ende Mai ein zweites Vertragsverletzungsverfahren bezüglich der Nachnominierung von Natura 2000-Gebieten eingeleitet. "Aus beiden Aufforderungsschreiben ergeben sich rechtliche Verpflichtungen und somit ein unmittelbarer und direkter Handlungsbedarf des Landes Steiermark hinsichtlich der Schwarzen Sulm: einerseits der Baustopp des Kleinwasserkraftwerk-Projekts, das einen irreversiblen Eingriff in eines der letzten unversehrten Flussjuwele unseres Landes bedeutet, und andererseits die Erweiterung des Natura 2000-Gebietes Schwarze Sulm um das Schutzgut "Steinkrebs". Für die Landesregierung herrscht daher konkret die zusätzliche unionsrechtliche Verpflichtung, für die Schwarze Sulm als Lebensraum für den Steinkrebs keine Eingriffe zuzulassen, die deren ökologische Merkmale beeinträchtigen könnten. Alle in diesen "faktischen" Natura 2000-Gebieten laufenden Verfahren und Projekte, die dieser Rechtsprechung widersprechen, müssen daher ausgesetzt werden bis eine finale und rechtsverbindliche Klärung des weiteren Ausweisungsbedarfs herbeigeführt ist. Wir appellieren daher auch an LH-Stv. Schützenhöfer, jetzt alles zu unternehmen, damit LH Voves hier endlich in Aktion tritt und seinen unionsrechtlichen Verpflichtungen nachkommt! Geschieht dies nicht, verkommt die viel gepriesene steiermärkische Reformpartnerschaft zur reinen Betoniererpartnerschaft", betont Heilingbrunner.

Verantwortliche werden auch finanzielle Folgen tragen müssen

"Eine drohende Verurteilung durch den EuGH könnte millionenschwere Strafzahlungen zur Folge haben. Der finanzielle Schaden, welcher der Republik Österreich durch das Zuwiderhandeln gegen Unionsrecht bzw. die Nichtumsetzung der Judikatur des EuGH entsteht, würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Schadenersatzforderungen gegenüber den politisch Verantwortlichen in der steiermärkischen Landesregierung, konkret LH Franz Voves als Wasserrechtsbehörde und LR Kurzmann als Naturschutzlandesrat, auslösen. Jedenfalls wird der Umweltdachverband darauf bestehen, dass das Organhaftpflichtgesetz sowie alle schadenersatzrechtlichen Forderungen in der Causa Sulm auf Punkt und Beistrich angewandt werden. Politische Fehlhandlungen und Unterlassungen in der Causa Sulm müssen geahndet werden. LH Voves und LR Kurzmann sollten weiters bedenken, dass es rechtlich sehr schnell eng werden könnte, wenn sie einerseits Anweisungen der obersten Wasserrechtsbehörde nicht umsetzen und anderseits zwei unionsrechtliche Richtlinien (WRRL, Natura 2000) ignorieren und zulassen, dass eine der schönsten Flusslandschaften unseres Landes rechtswidrig zerstört wird. Wir appellieren deshalb neuerlich an die steirische Landesregierung: Sie haben es in der Hand - stoppen Sie endlich das Kraftwerksbauvorhaben an der Schwarzen Sulm!", so Heilingbrunner abschließend.

