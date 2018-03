BZÖ-Stadtrat Dohr übergibt Stadtparteiobmann an FP-GR Johann Pichler

BZÖ Bad St. Leonhard schließt sich Kurs der Erneuerung der FPÖ-Kärnten an

Klagenfurt (OTS) - "Der getrennte Weg hat sich nicht bewährt und es ist sinnvoll, dass wir dem Kurs der freiheitlichen Erneuerung, die LR Mag. Christian Ragger eingeleitet hat, folgen". So begründet der Stadtrat von Bad St. Leonhard Dieter Dohr, warum er die Funktion des Stadtparteiobmannes in Bad St. Leonhard zurücklegt. Mit ihm haben sechs weitere Mandatare, ein Vizebürgermeister und fünf Gemeinderäte, ihre Mitgliedschaft im BZÖ zurückgelegt.

Sie haben zugestimmt, dass FP-Gemeinderat Johann Pichler die Freiheitlichen in der Stadtgemeinde interimistisch führen wird. Er wird auch die Eingliederung der Freiheitlichen von Bad St. Leonhard in die Kärntner FPÖ-Familie anstreben.

"Das ist ein weiterer Schritt, um alle Freiheitlichen in Kärnten unter ein Dach zu bringen und geschlossen aufzutreten", sagte der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Es sei damit sichergestellt, dass in Bad St. Leonhard nur mehr eine freiheitliche Fraktion kandidieren wird. Nach diesem Vorbild will sich Ragger im ganzen Land um eine Zusammenführung der Freiheitlichen in Kärnten bemühen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404