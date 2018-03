Neues Browsergame Ocean Hero von Trollgames gestartet

Füssen (ots) - Spiele-Entwickler Trollgames veröffentlichte am 14.01.2013 das neue Browsergame Ocean Hero. Im Spiel müsst ihr Wale retten, verletzte Delfine heilen und süße Robbenbabys beschützen!

http://oceanhero.de/

Trollgames, Entwickler bekannter Browsergames wie Xhodon und My Magic Tales, veröffentliche das neue Browsergame Ocean Hero. Im Spiel ist es eure Aufgabe, bedrohte Tiere des Meeres zu schützen und ihre Ausrottung zu verhindern.

Mit dem neuen Spiel Ocean Hero greift der Spiele-Entwickler Trollgames ein wichtiges Thema auf, welches uns alle betrifft. Die Entwickler machen auf die Bedrohung vieler Tierarten des Meeres aufmerksam und bieten dabei ein Spiel, das richtig Spaß macht.

In liebevoll gezeichneter Comicgrafik errichtet der Spieler sein Hauptquartier auf einer abgelegenen Insel im Ozean. Von dort zieht er los, um auf der ganzen Welt für den Schutz der Meere zu kämpfen. Manche Missionen sind besonders riskant und können nur mit anderen Spielern gemeinsam bewältigt werden.

Schon vor Start des Spiels konnte Trollgames den Regisseur Werner Boote des erfolgreichen Kino-Films Plastic Planet als Partner gewinnen. Der Dokumentarfilm Plastic Planet erschien 2009 und zeigt die Gefahren von Plastik auf. Plastic Planet gewann 2010 den Film-und Fernsehpreis Romy als bester Kino-Dokumentarfilm.

Und auch die Sea Shepherd Conservation Society zählt zu den Partnern von Ocean Hero. Sea Shepherd engagiert sich seit Jahren erfolgreich für den Schutz der Meerestiere. Durch verschiedene Aktionen und Operationen erzielen sie immer wieder kleine Siege für die maritime Tierwelt, die sich selbst nicht wehren kann.

Ab jetzt haben alle interessierten Spieler die Möglichkeit unter www.oceanhero.de einen eigenen Account zu erstellen, um sich ins Abenteuer zu stürzen und die Ozeane zu retten. Wer sich noch schnell registriert, erhält beim Start 50 wertvolle Seesterne geschenkt.

Über Trollgames

Die Trollgames GmbH ist ein in Füssen ansässiger Entwickler für Browsergames, der mit seinen Titeln Hunderttausende von Spielern begeistert. 2008 als junges Startup-Unternehmen gegründet, feierte die Firma mit Spielen wie Xhodon und My Magic Tales schnell Erfolge. Heute spielen mehr als 500.000 User die Titel des Allgäuer Entwicklerstudios, die mittlerweile in 6 Sprachen zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Trollgames GmbH

Brunnengasse 12

87629 Füssen



E-Mail: presse @ trollgames.de

Web: http://www.trollgames.de

Tel.: +49 (0) 8362 - 9899 40