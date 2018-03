FxPro führt VPS-Service der Spitzenklasse ein

London (ots/PRNewswire) - FxPro Group Ltd (FxPro), ein 100%iger Agency Model FX-Broker, gibt mit Stolz die Einführung einer latenzarmen Virtual Private Server (VPS)-Lösung bekannt, die verpasste Handelschancen zu einer Sache der Vergangenheit machen wird.

FxPro ist über sein kundenorientiertes Agenturmodell (Agency Model) bei der Auftragsabwicklung der branchenweit führende Verfechter von fairem, transparentem Handel. Im Gegensatz zu vielen anderen Brokern, die Kundenverluste in Kauf nehmen, während sie selbst den grössten Teil ihrer Gewinne machen, gibt das Agenturmodell von FxPro dem Unternehmen Anreize dafür, seinen Kunden zu Gewinnen zu verhelfen.

"Der Zeitpunkt der Einführung von FxPro VPS trifft perfekt mit der Einführung des FxPro Quant Strategy Builder und der FxPro EA-Bibliothek zusammen. Durch den Einsatz unserer VPS werden Händler in der Lage sein, die Leistung ihrer Expert Advisors (EAs) zu optimieren und ihre Handelsergebnisse weiter zu verbessern", so Charalambos Psimolophitis, CEO von FxPro.

FxPro ist eine Partnerschaft mit BeeksFX eingegangen, dem weltweit führenden VPS-Anbieter, um den Kunden des FxPro cTrader sowie des FxPro MT4 die beste VPS-Lösung ihrer Klasse zu bieten. Dieser branchenführende Service steht rund um die Uhr zur Verfügung und sorgt dafür, dass die Expert Advisors ihre Funktion so erfüllen, wie und wann es von ihnen erwartet wird.

Fakten zu FxPro VPS:

Online rund um die Uhr

Ununterbrochener Betrieb (keine Neustarts/unbeeinflusst von Stromausfällen)

Reduzierte Latenzzeit von 1-5 ms (die Zeit, die benötigt wird, um eine Bestellung zur Ausführung an die Server weiterzuleiten)

Schnellere Ausführung des Handelsvorgangs

Ideal für Händler, die automatisierte Strategien nutzen

Dank des Agenturmodells kann sich FxPro bereits rühmen, zu den Unternehmen mit den kürzesten Latenzzeiten zu gehören und durch die Einführung von VPS noch schnellere Handelsausführungen zu erzielen. Unter normalen Geschäftsbedingungen kann ein FX-Trader in China mit 300-400 ms Latenzzeit rechnen; VPS wird diese Dauer auf verschwindend kurze 1-5 ms reduzieren.

Über FxPro

FxPro Group Limited ist ein preisgekrönter Branchenführer im rasch wachsenden FX-Markt. Das Unternehmen

stellt Kunden

aus aller Welt hochmoderne Trading-Einrichtungen und ein Höchstmass an Kundendienst zur Verfügung - 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche -und ist bestrebt, zur ersten Wahl seiner Kunden zu werden, indem es in seine Mitarbeiter, Erfindungen und Technologien investiert und sich als führender Anbieter von FX-Lösungen hervortut. http://www.fxpro.co.uk

FxPro UK Limited ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority (FCA) unter der Zulassungsnummer 509956 zugelassen und reguliert. FxPro Financial Services Limited ist durch CySEC (078/07) zugelassen und reguliert.

Gefahrenwarnung Ihr Kapital könnte einem Risiko ausgesetzt sein.