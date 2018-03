TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 2. Juli 2013 von Wolfgang Sablatnig "Alarmruf vor der Wahl"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Arbeitslosigkeit und Konjunktureinbruch: Rot und Schwarz sind für die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft nicht verantwortlich. Ihrer Blockadepolitik ist aber geschuldet, dass die Reaktionsfähigkeit beschränkt ist.

Die Serie schlechter Nachrichten aus der Wirtschaft reißt nicht ab. Plus elf Prozent mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr, hieß es gestern. Die Pleite der Alpine hat sich in dieser Statistik noch gar nicht niedergeschlagen, ebenso wenig der Überlebenskampf der Drogeriekette dayli.

Nahezu zeitgleich wurde bekannt, dass die EU der Republik zwar mehr Zeit für den Verkauf der maroden Kärntner Hypo gibt, die Problembank aber noch heuer mehrere hundert Millionen vom Staat braucht, um überhaupt eine Halbjahresbilanz legen zu können. Und zu allem Überfluss hatten die Wirtschaftsforscher die Konjunkturaussichten für heuer erst am Freitag nach unten geschraubt.

Vor diesem Hintergrund wird in drei Monaten der Nationalrat neu gewählt. Vor allem SPÖ und ÖVP kommen die Meldungen denkbar ungelegen. Denn angesichts der negativen Nachrichten verblasst die Tatsache, dass die Lage am Arbeitsmarkt in den meisten EU-Staaten viel schlechter und für die Jugendlichen meist dramatisch ist. Gegensteuern ist jedoch kaum mehr möglich. Traditionelles Mittel gegen die Krise waren finanzielle Spritzen für den Ausbau der Infrastruktur mit hohem Arbeitsplatz-Effekt. Die öffentlichen Kassen lassen nach den vergangenen Krisenjahren aber keinen Spielraum mehr für weitere Defizite und Schulden und damit auch nicht für Investitionen oder Entlastungen für Wirtschaft und Arbeitnehmer. Das in der Vorwoche präsentierte Konjunkturpaket spiegelt diesen Trend wider. "Frisches Geld" gibt es dafür vergleichsweise wenig. Dementsprechend gering schätzen Experten die unmittelbaren Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze ein.

Mehr Geld und damit mehr Reaktionsfähigkeit sind aber nicht in Sicht. Die SPÖ feiert sich als "Partei der Arbeit" und will die Reichen schröpfen, um Geld lockerzumachen. Die ÖVP hofft auf sprudelnde Einnahmen dank einer "entfesselten" Wirtschaft und meint damit weniger Abgaben und Bürokratie.

Um nichts weniger nachhaltig ist die Blockade in der Bildungspolitik, die doch der Grundstein der Wettbewerbsfähigkeit des Landes sein sollte.

Für das Ansteigen der Arbeitslosigkeit sind Rot und Schwarz nicht verantwortlich - für die fehlende Reaktionsfähigkeit sehr wohl. Wenn sie wirklich gemeinsam weiterregieren wollen, werden sie darauf eine Antwort finden müssen.

