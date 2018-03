Zu den Protesten in Ägypten:

Berlin (ots) - Wieder einmal ist in Ägypten etwas gelungen, womit niemand gerechnet hat. So wie im Januar 2011, als Hunderttausende friedlich gegen Hosni Mubarak auf die Straßen gingen und sich auch dann nicht einschüchtern ließen, als das Regime mit großer Brutalität auf sie losging, zeigen die Ägypter auch heute wieder Mut. Allerdings tut sich die Opposition immer noch schwer, realistische Szenarien zu entwickeln, wie sie Mursi aus dem Amt und das Land anschließend aus der Krise führen will. Ohne die Aussicht auf eine politische Lösung aber, die für alle Seiten akzeptabel ist, droht der friedliche Protest doch noch in eine gewalttätige Auseinandersetzung umzuschlagen.

