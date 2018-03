Navigation durch den Versicherungstag / Neuer Online-Tagesreport "Versicherungswirtschaft heute" informiert täglich über versicherungsrelevante Themen und Geschehnisse

Karlsruhe (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Unter dem Titel "VW heute" startet an diesem 1. Juli 2013 der Verlag Versicherungswirtschaft in Karlsruhe eine tägliche Publikation mit Daten, Fakten, Hintergründen aus der Welt des Versicherns.

Die Meldungen und Berichte über Vorgänge in Markt, Unternehmen und Politik, so das redaktionelle Konzept, sollen insbesondere "all denen informativen Nutzwert bieten, die am Versicherungsgeschehen interessiert sind oder sein müssen." Dabei kommt dem Verlag Versicherungswirtschaft als gewachsenem publizistischem Forum der Branche zugute, Zusammenhänge und Hintergründe aufzeigen zu können. Dazu dienen neun feststehende Rubriken, in denen die tagesaktuellen Meldungen mit Dossiers unterlegt werden. Heinz Klaus Mertes, Chefredakteur von VW heute: "Wir bieten eine kompakte informative Navigation durch den Tag als Orientierungshilfe zu versicherungsrelevanten Themen, Geschehnissen und Entscheidungen -eine Art Tagesschau für die Versicherungswirtschaft, allerdings bereits zu Beginn des jeweiligen Tages und nicht an dessen Ende." Der Online-Tagesreport erreicht die Bezieher Montag bis Freitag bereits kurz nach Mitternacht und wird kostenfrei angeboten.

Der Verlag Versicherungswirtschaft in Karlsruhe hat sich in den 67 Jahren seines Bestehens mit einem reichhaltigen Sortiment von Fachzeitschriften und einem Buchverlag zum zentralen Stammhaus der Versicherungspublizistik in Deutschland entwickelt. Mit dem Verlagsprogramm insgesamt werden heute regelmäßig mehr als 80.000 Leser erreicht. So kann der Bezieherkreis von "VW heute" auf einen großen Kreis an bestehenden Verlagskunden in der Versicherungs- und Finanzbranche sowie in Wissenschaft, Politik und Medien aufbauen. Die Pläne zielen in 2013 auf eine Reichweite von durchschnittlich 60.000 Nutzern.

Weitere Informationen unter www.vw-heute.de www.versicherungswirtschaft-heute.de

Rückfragen & Kontakt:

Heinz Klaus Mertes Chefredaktion VWheute

Mail: mertes @ vvw.de

Tel: 0721 / 3509132

Mob: 0163 / 3408140