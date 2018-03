Gesund in den Urlaub: die wichtigsten Impfungen und was in die Reiseapotheke gehört

Baierbrunn (OTS) - Pünktlich zur Ferienzeit grassiert das Reisefieber in Deutschland. Zum Glück ist dieses spezielle Fieber harmlos. Doch im Urlaub, gerade im Ausland, lauern auch gefährlichere Krankheiten. Wie man sich davor schützen kann, dazu Peter Kanzler, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

O-Ton 23 sec.

"Werfen Sie vor jeder Reise einen Blick in Ihren Impfpass. Prüfen Sie, ob der Impfschutz für Tetanus, Diphtherie und Polio noch aktuell ist. Wenn Sie eine Fernreise planen, dann hängen die Vorsorgemaßnahmen natürlich von der Region ab, in die Sie reisen. Kostenlose Beratung erhalten Sie diesbezüglich auch in der Apotheke. Südlich der Alpen und östlich der Oder ist beispielsweise eine Hepatitis-A-Impfung empfehlenswert. Diese ist sogar am Abreisetag noch möglich."

Wenn man in den Urlaub fährt, darf die Reiseapotheke nicht fehlen. Die folgenden Dinge sollten Sie hineinpacken:

O-Ton 15 sec.

"In eine Reiseapotheke gehören vor allem Mittel, die man auch zuhause benötigt. Etwa Pflaster, Schmerzmittel oder Salben. Wichtig sind aber auch Arzneien gegen Übelkeit und Durchfall. Natürlich sollten Sonnen-, Mückenschutz und auch ein Desinfektionsmittel nicht fehlen."

Auch wer regelmäßig Medikamente nimmt oder chronisch krank ist muss auf das Reisen nicht verzichten. Für diese Urlauber ist eine gründliche Vorbereitung wichtig:

O-Ton 19 sec.

"Chronisch Kranke sollten generell mit ihrem Arzt besprechen, ob die geplante Reise auch vertretbar ist. Bei gewissen Medikamenten, beispielsweise bei starken Schmerzmitteln, sollte man sich auch über die Regelungen des Reiselandes informieren. Und ganz wichtig:

Diabetiker dürfen nur mit einer ärztlichen Bescheinigung die Insulinspritze mit ins Flugzeug nehmen."

Wer auf seine Medikamente angewiesen ist, sollte sich für den Urlaub am besten gleich die doppelte Menge besorgen, empfiehlt die "Apotheken Umschau". Die Arzneimittel sollte man auf zwei Gepäckstücke verteilen, so dass man im Notfall immer auf der sicheren Seite ist.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Pirhalla

Tel. 089 / 744 33 123

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: pirhalla @ wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de