BAWAG P.S.K. und Post unter einem Dach - Neuer Standort 4013 Linz, Landstraße 85, eröffnet

Linz (OTS) - Die Filialoffensive der BAWAG P.S.K. und der Österreichischen Post, die im Oktober 2010 gestartet wurde, erreicht mit Ende Juni 2013 nun ihre finale Phase. Am 1.7.2013 wurde im Rahmen unserer BAWAG P.S.K. Filialoffensive der neue gemeinsame Filialstandort von Post und BAWAG P.S.K. in 4013 Linz, Landstraße 85, feierlich eröffnet. Die gemeinsame Initiative der beiden langjährigen Partner BAWAG P.S.K. und Post erreicht damit in Kürze ihr Ziel, österreichweit rund 500 attraktive Filialen für Bank und Post unter einem Dach zu schaffen. Allein in Oberösterreich wird das Filialnetz auf 68 Standorte (Großraum Linz: 14 gemeinsame Filialen) erweitert, wobei in allen diesen Filialen sowohl vollwertigen Bankdienstleistungen der BAWAG P.S.K. als auch alle Serviceleistungen der Post unter einem Dach zu finden sein werden.

Die Eröffnung fand in Anwesenheit von Byron Haynes (Generaldirektor BAWAG P.S.K.), Wolfgang Klein (Generaldirektor-Stv. BAWAG P.S.K.), DI Dr. Georg Pölzl (Generaldirektor Österreichische Post AG), DI Walter Hitziger (Vorstandsdirektor Brief, Werbepost & Filialen Österreichische Post AG) sowie Konrad Erlmoser, BAWAG P.S.K. Vertriebsdirektor Retail für Salzburg und Oberösterreich statt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4302

