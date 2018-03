Glawischnig verlangt Asyl für Snowden in Österreich

Die Grünen-Chefin macht sich für den Spionage-Aufdecker stark: "Er hat der Demokratie in Europa einen großen Dienst erwiesen"

Wien (OTS) - "Für den Aufdecker des US-Abhörskandals Edward Snowden sollte es in Österreich oder in einem anderen EU-Staat Asyl geben", sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Montag in einem "Krone"-Interview. Amerikas derzeitiger Staatsfeind Nr. 1 müsse "vor Verfolgung geschützt werden", erklärte die Klubobfrau der Grünen. Es läge nun am Außenministerium, in dieser Angelegenheit die geeigneten Schritte einzuleiten. "Edward Snowden darf nicht der Willkür Putins, der selber mit den Grundrechten auf Kriegsfuß steht, im Niemandsland des Moskauer Flughafens ausgeliefert werden", so Glawischnig zur "Krone".

