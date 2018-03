Cirque du Soleil und The Estate of Michael Jackson präsentieren MICHAEL JACKSON ONE

(PRN) - -- Skript und Regie von Jamie King

-- WELTPREMIERE AM 29. JUNI EXKLUSIV IM MANDALAY BAY HOTEL IN LAS VEGAS

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Cirque du Soleil und The Estate of Michael Jackson präsentieren heute Abend die Weltpremiere von Michael Jackson ONE in Las Vegas. Das neue Programm ist exklusiv im Hotel Mandalay Bay Resort and Casino zu sehen. Diese brandneue Show unter der Regie von Jamie King ist nach der äußerst erfolgreichen Michael Jackson THE IMMORTALWorld Tour, die zurzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Asien zu sehen ist, das zweite Kreativprojekt, das von Cirque du Soleil und The Estate of Michael Jackson gemeinsam entwickelt wurde.

Auf dem roten Teppich und bei der Party, die im Anschluss an die Premiere am Mandalay Beach stattfand, waren auch zahlreiche Prominente dabei, darunter Guy Laliberte, Katherine Jackson, Prince Jackson, Blanket Jackson, Jackie Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, Justin Bieber, Neil Patrick Harris, Spike Lee, David Arquette, Allison Janney (The West Wing - Im Zentrum der Macht), Dule Hill (The West Wing - Im Zentrum der Macht), Berry Gordy (der Gründer von Motown Records), Ryan Kwanten (True Blood), Alfre Woodard,Roberto Cavalli (Modedesigner), Pharrell Williams (Musiker, Unternehmer und GRAMMY-Preisträger), Dot Jones (Glee), Rex Lee (Entourage), Ian Ziering (Beverly Hills 90210), Jon Secada (Sänger), Dj Ashba (Guns N' Roses, SIXX AM), Tom Higgenson (Plain White T's), Richard MacDonald (Bildhauer), Robert Griffin (vom NFL-Footballteam Washington Redskins), Jennette McCurdy, Jamie King (Autor und Regisseur vonONE), Welby Altidor (Kreativdirektor), Kevin Antunes (Musikdirektor), Jonathan Deans (Tondesigner), Zaldy Goco (Kostümbildner), Nathalie Gagne (Make-up-Designerin), Ivan "Flipz" Velez (Choreograf), Rich und Tone Talauega (Choreografen) sowie lokale Unterhaltungsgrößen wie Carrot Top, Jeff Beacher, die Jabbawockeez, Clint Holmes, Human Nature und Justin Mortelliti, Mark Shunock und Carrie St. Louis von Rock of Ages.

Kreativteam:Jamie King (Autor und Regisseur von ONE), Welby Altidor (Kreativdirektor), Kevin Antunes (Musikdirektor), Jonathan Deans (Tondesigner), Zaldy Goco (Kostümbildner), Nathalie Gagne(Make-up-Designerin), Ivan "Flipz" Velez (Choreograf), Rich und Tone Talauega (Choreografen).

Die Show

Michael Jackson ONE ist ein atmosphärischer Mix aus Klängen, Akrobatik, Tanz und visuellen Elementen, mit dem das Publikum auf eine unvergessliche Reise durch die Musik und die Gedankenwelt von Michael Jackson geschickt wird.

Zum Klang der eindringlichen, vielschichtigen Musik von Michael Jackson - durch den ansprechenden, hochmodernen Surround-Sound in nie gehörter Klangqualität - führt ONE das Publikum mitten hinein in eine mal majestätische, mal spielerische, mal magische und mal herzerwärmende Welt, in der Bilder und Klänge miteinander verschmelzen.

Bei Michael Jackson ONE werden das künstlerische Wirken und der Geist von Michael Jackson durch die lebendige Energie des 63-köpfigen Ensembles aus Tänzern und Akrobaten durch Luft- und Fahrakrobatik ebenso wie lebhafte Choreografien zum Ausdruck gebracht, wobei die urbane Sprache des Hip Hop das Eingangstor zur Entdeckung dieser Welt darstellt.

ONE ist eine Hommage an das Wirken, den kreativen Geist und das Vermächtnis von Michael Jackson - das Genie, den Visionär, das Ausnahmetalent, den "King of Pop" - die wirklich von Herzen kommt.

Der Name

Michael Jackson glaubte, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder ihrem kulturellen Hintergrund, einzigartig und gleichberechtigt sind. Seine Botschaft war die von Einigkeit, Harmonie und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Der Name Michael Jackson ONE ist ebenso sinnträchtig wie rätselhaft und konfrontiert uns mit einem Widerspruch: Michael Jackson war ein vielschichtiger Künstler, der verschiedene Musikrichtungen und Kunstformen zu einer Einheit verschmelzen wollte. Es ist ein passender Name für eine Reise in die Welt dieses einzigartigen Genies und Visionärs, des King of Pop.

Neben Jamie King, der seine Karriere als Tänzer bei der Dangerous World Tour von Michael Jackson begonnen und bereits bei der durch verschiedene Stadien tourenden Show Michael Jackson THE IMMORTAL World Tourvon Cirque du Soleil Regie geführt hatte, und John Branca und John McClain, den beiden führenden Köpfen hinter The Estate of Michael Jackson, wirkten die folgenden kreativen Talente an der Entstehung von Michael Jackson ONE mit:

Guy Laliberte - Kreativberater Jean-Francois Bouchard - Leiter für kreative Inhalte Jamie King - Autor und Regisseur Welby Altidor -Kreativdirektor Carla Kama - Regieassistentin Kevin Antunes -Musikdirektor Francois Seguin - Bühnenbildner Zaldy Goco -Kostümbildner Michel Lemieux und Victor Pilon - Szenenbildner Man in the Mirror Travis Payne - Choreograf Rich und Tone Talauega -Choreografen Parris Goebel - Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui -Choreograf Ivan "Flipz" Velez - Choreograf Olivier Simola -Choreograf Rob Bollinger - Akrobatikdesigner Germain Guillemot -Akrobatikdesigner Ben Potvin - Akrobatikchoreograf Andrea Ziegler - Akrobatikchoreografin Raymond St-Jean - Projektionsdesigner Jimmy Lakatos - Projektionsdesigner David Finn -Beleuchtungsdesigner Jonathan Deans - Tondesigner Pierre Masse -Designer für Akrobatikausstattung und Aufbauten Nathalie Gagne -Make-up-Designerin Brian Drader - Dramaturg Manon Beaudoin -Beraterin der Darsteller Henry Fong - Illustrator Dago Gonzalez -Designer Bildinhalte

VORSTELLUNGEN:

-- Ab dem 1. Juli finden die Vorstellungen immer von Samstag bis Mittwoch um 19:00 Uhr und um 22:00 Uhr statt. -- Ab dem 3. September finden die Vorstellungen immer von Samstag bis Mittwoch um 19:00 Uhr und um 21:30 Uhr statt. -- Donnerstags und freitags finden keine Vorstellungen statt.

TICKETRESERVIERUNGEN:

-- Telefonisch unter 1-877-632-7400 oder 1-800-745-3000 -- Online unter www.cirquedusoleil.com/mjone [http://www.cirquedusoleil.com/mjone] oder www.mandalaybay.com [http://www.mandalaybay.com/] -- In den Vorverkaufsstellen von Michael Jackson ONE und dem Mandalay Bay Events Center oder einer anderen Vorverkaufsstelle von MGM Resorts International

TICKETPREISE:

-- 69 US-Dollar, 99 US-Dollar, 130 US-Dollar, 140 US-Dollar, 155 US-Dollar, plus Golden Circle-Plätze (in beschränkter Anzahl). Preise zuzüglich Steuern und Gebühren. -- Preise für Samstagsvorstellungen ab dem 7. September: 69 US-Dollar, 99 US-Dollar, 130 US-Dollar, 160 US-Dollar, plus Golden Circle-Plätze (in beschränkter Anzahl). Preise zuzüglich Steuern und Gebühren. -- Die Tickets sind 120 Tage vor dem Vorstellungsdatum erhältlich.

Cirque du Soleil

Michael Jackson ONE ist die 8. Produktion des Cirque du Soleil in Las Vegas seit Mystere im Jahr 1993. Das Unternehmen konnte bereits 100 Millionen Zuschauern in mehr als 300 Städten auf sechs Kontinenten Freude bereiten und sie in Erstaunen versetzen. Cirque du Soleil beschäftigt 5.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 1.000 Darsteller aus fast 50 verschiedenen Ländern.

Weitere Informationen über Cirque du Soleil finden Sie auf der Website www.cirquedusoleil.com.

Informationen über die ONE DROP Foundation finden Sie auf der Website www.onedrop.org.

