UNICEF Österreich baut eine Schule in Burundi - Puls4 hilft mit

Wien (OTS) - Eine Woche lang hat der TV-Sender PULS 4 TV den Österreicher Johannes Wedenig bei seiner Arbeit in Burundi mit der Kamera begleitet. Der gebürtige Steirer leitet das UNICEF-Büro in Burundi, Ostafrika und eines seiner größten Anliegen ist die Schulbildung der Kinder.

Burundi gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt. Nur Kinder mit Schulbildung können dem tödlichen Kreislauf aus Armut und Unterdrückung entkommen. Sie können einen Beruf erlernen und selbst Geld verdienen.

Doch die aktuelle Situation ist für viele Kinder sehr trist:

Überfüllte Klassenzimmer, baufällige Strukturen, unhygienische oder fehlende Sanitäranlagen und der Mangel an Schulmaterial verhindern die Chance auf eine bessere Zukunft.

UNICEF Österreich hat sich daher zum Ziel gesetzt, mindestens eine kinderfreundliche Schule für rund 300 Kinder in Burundi zu bauen und auszustatten. Puls4 hilft mit und zeigt ab Mittwoch, 3. Juli 2013, in verschiedenen Sendungen Filmbeiträge über die Kinder in Burundi und das UNICEF-Schulprogramm.

"Das Schicksal der Kinder in Burundi hat mich sehr berührt", sagt Katharina Weinmann, Chefin vom Dienst von PULS 4 TV, nach ihrer Rückkehr aus Burundi. "Ich habe aber auch gesehen, dass konkrete Hilfe möglich ist. Puls4 unterstützt daher das Spezialprojekt von UNICEF Österreich - eine Schule für Burundi - mit allen Kräften!"

Eine kinderfreundliche Schule umfasst: 6 Klassenzimmer, Unterkunft für LehrerInnen, Toiletten - getrennt für Buben und Mädchen, Trinkwasser, Schulmöbel, Schulmaterial, Spiel- und Sportartikel sowie einen Spielplatz. Mehr Infos auf www.unicef.at

"Wir haben die Möglichkeit, im Leben der Kinder von Burundi einen wirklichen Unterschied zu bewirken", sagt Johannes Wedenig.

UNICEF Österreich bittet um Spenden auf www.unicef.at !

Spendenkonto: PSK 15 16 500; BLZ 60.000; Stichwort: Burundi

SMS-Spenden: Einfach SMS mit "burundi" und dem Spendenbetrag (zwischen EUR 1 und 100) an 0699 15 05 6000 senden.

Rückfragen & Kontakt:

und Bildmaterial:

UNICEF Österreich

Mag. Sylvia Trsek

Tel.: 01/ /879 21 91-40

trsek @ unicef.at



PULS 4 TV

Mag. Katharina Weinmann

Tel.: 01/999 88-8804

katharina.weinmann @ puls4.com