Weltweites Universitätsranking: Ausgabe 2013 | CWUR

Jeddah, Saudi-arabien (ots/PRNewswire) - Das Center for World University Rankings (Zentrum für weltweite Universitätsrankings - cwur.org) gab heute sein Ranking der 100 weltweit besten Hochschuleinrichtungen bekannt.

Die Top 10-Universitäten sind: Harvard, Stanford, Oxford, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Columbia, Berkeley, Princeton, Chicago und Yale. Die 100 besten Akademien verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Länder: USA (57), England (6), Japan (6), Frankreich (5), Kanada (4), Israel (4), Schweiz (4), Australien (2), Deutschland (2), Dänemark (1), Finnland (1), Italien (1), Niederlande (1), Norwegen (1), Russland (1), Schottland (1), Singapur (1), Südkorea (1) und Schweden (1).

Das CWUR veröffentlicht die einzigen weltweiten Leistungstabellen, die sowohl die Qualität der Ausbildung und Schulung der Studenten als auch das Prestige der Fakultätsmitglieder und die Qualität ihrer Forschungsarbeit ermittelt, ohne sich dabei auf Befragungen und Datenübermittlungen der Universitäten zu verlassen. Um die 100 besten Universitäten zu ermitteln, verwendet CWUR sieben Richtwerte und aussagekräftige Indikatoren:

1) Qualität der Fakultätsmitarbeiter, gemessen anhand der Anzahl der Akademiker, die internationale Auszeichnungen, Preise und Medaillen gewonnen haben 2) Veröffentlichungen, gemessen anhand der Anzahl der Forschungsarbeiten, die in renommierten internationalen Magazinen veröffentlicht wurden 3) Einfluss, gemessen anhand der Anzahl der Forschungsarbeiten, die in einflussreichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden 4) Zitate, gemessen anhand der Anzahl zitierter Forschungsarbeiten 5) Patente, gemessen anhand der Anzahl der internationalen Patentanmeldungen 6) Beschäftigungsstatus der Ehemaligen, gemessen anhand der Anzahl ehemaliger Studenten, die in einer der 2.000 Top-Unternehmen in einer Führungsposition tätig sind (bezogen auf die Grösse der Universität) 7) Qualität der Ausbildung, gemessen anhand der Anzahl der ehemaligen Studenten, die wichtige internationale Auszeichnungen, Preise und Ehrungen erhalten haben (bezogen auf die Grösse der Universität)

Die vollständige Liste der 100 besten Universitäten der Welt und die Vorabdruck-Beschreibung der Methodologie finden Sie auf der Website der CWUR cwur.org

Über das Center for World University Rankings:

Neben seinen Beratungsangeboten für Regierungen und Universitäten liefert das Center for World University Rankings umfassende Universitätsrankings, auf die sich Studenten, Akademiker, Verwaltungsmitarbeiter von Universitäten und Regierungsbeamte aus der ganzen Welt verlassen können.

Kontakt: Dr. Nadim Mahassen Director, CWUR Jeddah, 21589, KSA Tel.: +966-530175035 E-Mail: nadim @ cwur.org