Über 20.000 Unterschriften gegen die Hundesteuer!

Wien (OTS) - "Warum keine transparente und zweckgebundene Hundegebühr statt der willkürlichen Hundesteuer", ärgern sich Österreichs Hundehalter? Bereits über 20.000 Österreicher haben deshalb die Initiative der TIERFREUNDE ÖSTERREICH zur Abschaffung der Hundesteuer unterschrieben. Für Sie ist die Hundesteuer eine willkürliche Geldbeschaffung für Gemeinden ohne Gegenleistungen.

Hinterlassenschaften ihrer Hunde müssen Halter selbst wegräumen und artgerechte Freilaufmöglichkeiten gibt es fast nirgends. Zudem Hunde sind ein enormer Wirtschaftsfaktor, der tausende Arbeitsplätze und jährliche Mehrwertsteuereinnahmen in Millionenhöhe schafft. "Wozu dann eine zusätzliche Hundsteuer, die nicht einmal zweckgebunden ist", fragt Dr. Erich Goschler vom Verein TIERFREUNDE ÖSTERREICH. Die Hundesteuer, die es nur mehr in vier Ländern weltweit gibt, gehört daher auch in Österreich abgeschafft. Hundehalter können die Initiative unter

www.stoppt-die-hundesteuer.at unterschreiben.

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen & Projekten für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

