Arbeitslosigkeit - BZÖ-Bucher: "Stürmische Zeiten brauchen mehr als nur plakative Worthülsen"

Wien (OTS) - "Die stürmischen Zeiten am österreichischen Arbeitsmarkt gibt es schon seit über fünf Jahren, Faymann und sein Haus-und-Hof-Beschöniger Hundstorfer hätten also mehr als genug Zeit gehabt, dieser dramatischen Entwicklung mit sicherer Hand entgegenzuwirken", kritisierte BZÖ-Obmann Josef Bucher angesichts der heute veröffentlichen Arbeitslosenzahlen. "Auf SPÖ-Werbeplakaten den Kampf um jeden Arbeitsplatz zu affichieren, ist eindeutig zu wenig. Die Menschen brauchen einen krisensicheren Job, keine plakativen Worthülsen", so Bucher weiter.

Der BZÖ-Obmann fordert einen sofortigen Masterplan gegen die Arbeitslosigkeit. "Das BZÖ hat bereits unzählige Vorschläge für eine Verbesserung der prekären Arbeitsmarktlage präsentiert und auch beantragt. SPÖ und ÖVP lehnten aber ab", so Bucher und abschließend:

"Es ist die Aufgabe der Politik, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und die Unternehmen zu sorgen, weil nur die Wirtschaft und die Unternehmen auch Arbeitsplätze schaffen. Es ist höchste Zeit, dass Rot und Schwarz aus ihrem Regierungskoma aufwachen und endlich agieren statt billige Wahlpropaganda zu plakatieren."

