FPÖ: Kickl: Triste Arbeitsmarkt-Realität nicht mehr länger zu leugnen

Paralleler Anstieg bei Ausländern und Unqualifizierten beweist verfehlte Zuwanderungspolitik

Wien (OTS) - "Seit Jahren und ganz besonders in den letzten Monaten versucht die SPÖ, die dramatisch steigenden Arbeitslosenzahlen mit beschönigenden Floskeln zu übertünchen, doch die traurige Realität wird Monat für Monat deutlicher sichtbar", reagiert FPÖ-Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl auf die heute bekannt gegebenen Arbeitslosenzahlen. "Dazu kommt noch, dass die Folgen der Alpine-Pleite für den Arbeitsmarkt heute noch nicht absehbar und damit natürlich in der schon katastrophal genug ausgefallenen Juni-Statistik auch nicht enthalten sind", stellt Kickl fest.

Auffällig an der aktuellen Statistik sei, dass der Anstieg der ausländischen und der unqualifizierten Arbeitskräfte parallel und viel stärker als der Durchschnitt ausgefallen sei. "Hier gibt es -wie jeder, der die Realität anerkennt, weiß - große Überschneidungen. Die Ausländer, die Rot und Schwarz seit Jahrzehnten ins Land holen, sind ganz sicher nicht diejenigen, die unsere Wirtschaft braucht und die als Bezieher guter Gehälter unser Sozialsystem auch nur in irgendeiner Weise stützen. Ganz im Gegenteil: In der Krise werden sie zur zusätzlichen Belastung", so der FPÖ-Sozialsprecher.

