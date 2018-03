Toto: 6 Zwölfer zu je 1.500 Euro

Doppeljackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Sechs Spielteilnehmer tippten in der 26. Toto Runde einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils mehr als 1.500 Euro. Zwei Steirer, ein Wiener, ein Kärntner und ein Oberösterreicher waren dabei jeweils per Systemschein erfolgreich, ein weiterer Oberösterreicher kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

In der Torwette konnte abermals niemand alle vier Ergebnisse richtig tippen. Somit gibt es hier einen Doppeljackpot.

Annahmeschluss für die 27. Toto Runde ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Extra Toto

Extra Toto macht diese Woche noch Pause, nächste Woche geht es weiter mit der 21. Runde. Dabei geht es um einen Jackpot mit rund 10.000 Euro, Annahmeschluss ist am Dienstag, den 9. Juli um 17.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 26. Toto Runde:

6 Zwölfer zu je EUR 1.523,60 79 Elfer zu je EUR 57,80 529 Zehner zu je EUR 8,60

Der richtige Tipp X 2 X / 1 1 X / 1 1 1 / 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 2.163,70 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 267,10 Hattrick: JP zu EUR 100.360,60

Torwette-Resultate: 0:0 0:1 2:2 4:0

