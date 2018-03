Leitl: Jetzt Wachstum ankurbeln und Beschäftigungsimpulse schaffen

Senkung der Arbeitskosten und Flexibilisierung der Arbeitszeit als wirksame Hebel gegen steigende Arbeitslosenraten

Wien (OTS/PWK495) - "Jetzt braucht es starke Impulse, um das Wachstum anzukurbeln", kommentiert Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die aktuelle Arbeitsmarktlage. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung sei ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nun brauche es Anreize, um Investitionen zu fördern.

Die aktuelle Arbeitslosenrate sei ein Warnsignal. Positiv seien die weiter steigenden Beschäftigtenzahlen. "Mit 24.000 zusätzlichen aktiv Beschäftigten Ende Juni erreicht Österreich neuerlich einen Rekordwert, der nur durch die hervorragende Performance der österreichischen Betriebe und ihrer Beschäftigten erreicht werden konnte," verweist Präsident Leitl in diesem Zusammenhang auf Österreichs niedrigste Arbeitslosenquote im europäischen Vergleich.

"Mit einem Zuwachs von 10,1 % bleibt die neuerlich gestiegene Arbeitslosigkeit jedoch ein Sorgenkind. "Was wir jetzt brauchen, sind Beschäftigungsimpulse statt weiterer Belastungen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist der richtige Hebel, um die Arbeitslosenrate einzudämmen." Auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten würde die Arbeitsplätze im Land absichern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich steigern.

Im Hinblick auf die Insolvenz der Alpine zeigt sich WKÖ-Präsident Leitl zuversichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der betroffenen Beschäftigten rasch wieder einen Arbeitsplatz findet. Jene, auf die nicht gleich einer neuer Arbeitsplatz wartet, brauchen jedoch dringend die richtige Unterstützung. Neben speziell einzuberufenden Jobbörsen verlangt Leitl, dass jetzt vor allem solche Instrumente eingesetzt werden sollten, die besonders erfolgreich die Menschen wieder in Beschäftigung bringen: "Dazu gehört zweifelsohne die Eingliederungsbeihilfe, die gerade für die Älteren eine entscheidende Hilfe bei der Suche nach einem neuen Job darstellt. Rund 60 % der Personen, die mit Hilfe einer Eingliederungsbeihilfe einen Job gefunden haben, sind auch 3 Monate nach Ende der Förderung in Beschäftigung", so Leitl. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

Dr. Martin Gleitsmann

Telefon: +43 (0)5 90 900 4286

E-Mail: Martin.Gleitsmann @ wko.at

Internet: http://wko.at/sp