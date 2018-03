VP-Juraczka ad Parkraumbewirtschaftung: Abzocke setzt sich fort!

Wien (OTS) - "Kaum sind ein paar Tage nach dem ergebnislosen Endbericht der `Expertenkommission` vergangen, wird schon an der nächsten Abzocke seitens der rot-grünen Stadtregierung gebastelt", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion zum heutigen Bericht in der Tageszeitung "Österreich".

"Eine Ausdehnung auf Favoriten hat keinen Lenkungseffekt, sondern verfolgt lediglich den Zweck Autofahrern das Leben schwer zu machen und die leeren Stadtkassen zu füllen. Es ist auch erstaunlich, wie lange noch seitens der Bezirksvorstehung in Hernals an der Parkraumbewirtschaftung herumgedoktert wird. Es findet hier mittlerweile die Erweiterung der Erweiterung der Erweiterung statt. Die Bezirksbevölkerung benötigt in dieser Angelegenheit endlich Klarheit und Rechtssicherheit", so Juraczka weiter.

"Es sei zum wiederholte Male erwähnt, dass Wien ein Verkehrskonzept, das Flexibilität, Lenkungseffekte und weniger Abzocke beinhaltet, dringend benötigt. Die rot-grüne Verkehrspolitik hat sich durch diese Pläne endgültig ad absurdum geführt", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at