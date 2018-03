"DIE.NACHT" mit preisgekrönter Dramedy "Add a Friend" ab 2. Juli in ORF eins

Für Ken Duken ist das Leben nur einen Klick entfernt

Wien (OTS) - Sie reden, sie streiten. Sie verlieben sich, sie trennen sich. Sie gewinnen, sie verlieren. Online. Denn ab 2. Juli 2013 blickt die zehnteilige deutsche Dramaserie "Add a Friend" um 23.35 Uhr jeweils 25 Minuten lang in "DIE.NACHT" von ORF eins (deutsche Free-TV-Premiere) mit einem Augenzwinkern auf das soziale Miteinander unserer schnelllebigen Zeit. In der 2013 u. a. mit dem Adolf-Grimme-Preis ("Fiktion") ausgezeichneten Dramedy dreht sich alles um sechs Menschen, die vorwiegend über das Internet miteinander in Verbindung treten. Denn: Das Leben ist nur einen Klick entfernt. Im Mittelpunkt steht der junge Fotograf Felix (Ken Duken), der nach einem Autounfall eine Zeit lang das Krankenbett hüten muss. Und so trifft er auf diesem Weg alte Bekannte wieder, schließt neue Bekanntschaften und lernt sogar seine Eltern auf eine ganz neue Art und Weise kennen. In weiteren Rollen sind neben Ken Duken ("Das Wunder von Kärnten") und unter Regie von Tobi Baumann u. a. Friedrich Mücke als Freund, Friederike Kempter als Jugendliebe, Gisela Schneeberger ("So wie du bist") und Dietrich Hollinderbäumer als Eltern sowie Emilia Schüle als neue Online-Bekanntschaft zu sehen. Hinter der Produktion steht u. a. das Produktionsstudio Wiedemann & Berg ("Männerherzen", "Friendship") von Max Wiedemann und Quirin Berg, das am Schreibprozess beteiligt war.

Ken Duken: "Die Rolle ist ein Traum für jeden Schauspieler"

Ken Duken über die Serie und seine Rolle: "'Add a Friend' ist ein abgefahrenes Experiment. Meines Wissens ist es die erste Serie dieser Art, und auch der Dreh war anfangs etwas ungewohnt. Ich saß tatsächlich vor dem Computer und hatte eine Live-Verbindung mit meinen Drehpartnern. Felix liegt nach einem Unfall im Bett und verstrickt sich dadurch im Laufe der Zeit immer mehr im Netz - es wird auch für ihn noch sehr turbulent. Die Rolle ist ein Traum für jeden Schauspieler, allerdings auch anstrengender, als man unter Umständen denkt. Wir reden von zehn Folgen, in denen man sich auf minimale Gestik einlässt - die Szenen mit Felix sind wirklich auf das eigentlich Wesentliche beschränkt. Ich habe sie unglaublich intensiv erlebt, und das hat Spaß sehr viel gemacht."

Emilia Schüle: "Wir durften richtig mutig sein"

"Vanessas Charakter ist unglaublich vielschichtig. Sie hat viele negative Seiten - ohne Frage. Für mich zeigt sich durch die Rolle, welche Gefahren letztlich auch in sozialen Netzwerken lauern. Dort ergeben sich viele Möglichkeiten, Menschen richtiggehend zu stalken. Man wird das im Laufe der Serie erkennen, wenn Vanessa auch immer emotionaler wird." Über die Dreharbeiten: "Was ich wirklich toll fand, war, dass wir machen konnten, was wir wollten. Wir durften richtig mutig sein, es gab keine Richtlinien oder Einschränkungen. Das ist selten."

Mehr zum Inhalt der ersten Auftaktfolge

"Operation Mathilda" (Dienstag, 2. Juli, 23.35 Uhr, ORF eins)

Nach einem schweren Autounfall liegt der Fotograf Felix (Ken Duken) im Krankenhaus. Nachdem sein Aufenthalt längere Zeit dauern wird, schenkt ihm sein bester Freund Tom (Friedrich Mücke), ein Investmentbanker, einen Laptop, um mit ihm und der Welt in Kontakt zu bleiben. Felix bekommt eine Einladung zum Klassentreffen und trifft dabei wieder auf seine Jugendliebe Julia (Friederike Kempter). Auch seine Eltern (Gisela Schneeberger, Dieter Hollinderbäumer), die ihren Ruhestand in Mallorca verbringen, treten via Internet mit ihrem Sohn in Kontakt. Und dann gibt es da noch Vanessa (Emilia Schüle), eine angehende Fotografin, die sich von Felix Tipps bezüglich ihrer Fotos holen möchte.

