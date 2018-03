FPÖ: Strache kritisiert völliges Versagen Fekters bei Hypo

Finanzministerium hat Notverstaatlichung völlig verbockt

Wien (OTS) - Es werde einmal mehr klar, dass das Finanzministerium unter BM a. D. Josef Pröll und seiner Nachfolgerin Maria Fekter, also unter der ÖVP, nicht nur die Notverstaatlichung verbockt habe, indem sie die BayernLB beschenkt habe, sondern auch darüber hinaus nach über dreijähriger Verantwortung bei der Hypo wenig weitergebracht und weiter Chaos auf Kosten der österreichischen Steuerzahler angerichtet habe, meinte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache zur jüngsten Meldung, dass die Hypo schon für die Halbjahresbilanz neues Staatsgeld brauche.

Die Versäumnisse der Vergangenheit würden sich damit einmal mehr rächen. Seitens Fekters habe man die Vorgaben der EU-Kommission nicht ernst genommen in der Hoffnung, auch weiterhin straflos politische Spielchen zu Lasten der Freiheitlichen machen zu können, kritisierte Strache. Bereits im Mai 2012 habe die EU-Kommission ihre Kritik an den übermittelten Unterlagen zur Hypo-Restrukturierung der zuständigen Finanzministerin zur Kenntnis gebracht. Das von der ÖVP bestimmte Bankmanagement unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Gottwald sei bis heute nicht in der Lage, einen nachvollziehbaren und erfolgreichen Restrukturierungsplan für die Hypo zu erstellen. Dennoch hätten alle involvierten Personen ihre hohen Gehälter und Provisionen kassiert.

Diese "Chaosverwaltungstruppe" unter der Führung von ÖVP-Fekter und SPÖ-Schieder habe inhaltlich überhaupt nichts weitergebracht. Es wurden unzählige Berater ohne Ausschreibung beauftragt, um sinnlose Studien und Anzeigen zu verfassen. Im Ergebnis habe das der Hypo Alpe Adria wirtschaftlich keinen Cent gebracht, so Strache. Bisher seien angeblich aber fast 200 Millionen Euro an Kosten und Aufwendungen für diese externen Beratungsleistungen entstanden.

