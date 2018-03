VP-Stiftner: Absage an flächendeckende Tempo 30 Zonen

Wien (OTS) - "Nun bestätigen auch die Wiener Linien, dass flächendeckende Tempo 30 Zonen, so wie von grüner Seite stets propagiert, zu großen Problemen führen würden", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner zum heutigen Bericht in der Tageszeitung "Österreich".

So hat ein Feldversuch bei der Linie 26A ergeben, dass dadurch Fahrtverlängerungen in Kauf genommen werden müssten bzw. die daraus resultierenden Adaptierungen der Fahrpläne Unsummen verschlingen würden. "Dass es Bedarf für Tempo 30 Zonen aufgrund verschiedener Gegebenheiten in der Stadt gibt, ist unbestritten, doch diese generell und flächendeckend einzuführen ist der komplett falsche Weg, wie das vorliegende Beispiel beweist", so Stiftner weiter.

"Es ist mittlerweile keineswegs mehr überraschend, dass die Grünen nur mehr als reine Lobbyorganisation der Radfahrer auftreten, den Verlust der Attraktivität der Öffis bewusst in Kauf nehmen und Hetze gegen die Öffentlichen Verkehrsmittel, Stichwort Wolfgang Dvorak, schlichtweg tolerieren", so Stiftner abschließend.

