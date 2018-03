VP-Hoch: Klares Nein zu Parkpickerl in Favoriten

Wien (OTS) - "Ein klares Nein zu den Plänen von Bezirksvorsteherin Mospointner, die das Parkpickerl in Favoriten gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger einführen will", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Favoriten, Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion auf den heutigen Bericht in der Tageszeitung "Österreich".

Die Favoritner Bevölkerung ist dezidiert gegen eine Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk. So hat im letzten Jahr eine von der ÖVP in Auftrag gegebene GfK-Umfrage zur Parkraumbewirtschaftung in Favoriten ein eindeutiges Ergebnis hervorgebracht. 70 % der Befragten sind gegen die Einführung des Parkpickerls im Bezirk und 83 Prozent äußerten den Wunsch nach einer bindenden Bürgerbefragung.

"Favoriten braucht eine Verkehrspolitik, die im Sinne der Bürgerinnen und Bürger agiert und darf nicht als Vehikel für einen weitere Abzocke auf dem Rücken der Bevölkerung dienen", so Hoch abschließend.

