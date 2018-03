Industrie zum Arbeitsmarkt: Strukturelle Reformschritte zur Stärkung des Arbeitsmarktes dringend erforderlich

IV-GS Neumayer: Industrie- und Arbeitsstandort Österreich braucht nachhaltige strukturelle Reformen - Arbeitszusatzkosten substanziell senken, Bildungssystem reformieren

Wien (OTS/PdI) - "Erfreulich ist, dass die Zahl der Beschäftigten zwar im Juni 2013 gegenüber dem Vorjahresmonat um 20.000, bei den über 50-Jährigen sogar um 40.000 Menschen zunahm. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Österreich bleibt jedoch angesichts der unsicheren konjunkturellen Wirtschaftslage weiterhin angespannt", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich der veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen heute, Montag. Im europäischen Vergleich nimmt Österreich mit einer Arbeitslosenquote von insgesamt 4,9 Prozent (EU-Schnitt 11 Prozent) und 8,0 Prozent bei Jugendlichen (EU-Schnitt 23,5 Prozent) nach Eurostat weiterhin eine Spitzenposition ein. Der Industrie- und Arbeitsstandort Österreich brauche dennoch langfristig wirksame strukturelle Maßnahmen - das von der Bundesregierung letzte Woche beschlossene Konjunkturpaket lasse diese notwendigen Impulse jedoch weitgehend vermissen: "Im Bereich der Finanzierung und beim vorgezogenen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze sind zwar positive Maßnahmen gesetzt worden - wir brauchen jedoch langfristig wirksame Strukturreformen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und damit Arbeitsplätze nachhaltig sichern. Zur Stärkung des Arbeitsmarktes müssen wir vor allem die hohen Arbeitszusatzkosten substanziell senken", forderte Neumayer. Während die Arbeitskosten in der EU von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 8,6 Prozent, im Euroraum um 8,7 Prozent angestiegen seien, verzeichnete Österreich mit 15,5 Prozent einen deutlich überdurchschnittlichen Anstieg. "Grund dafür sind vor allem auch die hohen Lohnnebenkosten", so Neumayer.

"Fest steht, dass eine gute Ausbildung die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist. Die Beschäftigungswahrscheinlichkeit für Hoch- und Geringqualifizierte hat sich laut OECD während der Krise weiter auseinander entwickelt. Österreich ist vom Spitzenfeld der bildungsintensiven Länder und Top-Performer noch immer ein großes Stück entfernt. Das können wir nur durch die richtige Förderung und Ausbildung unserer Kinder aber auch der Pädagoginnen und Pädagogen sowie einer deutlichen Reduktion der Verwaltungskosten erreichen. Es darf nicht sein, dass nur jeder zweite Euro in den Klassenzimmern ankommt", erklärte Neumayer. Die Wirtschaft sei sich der Bedeutung der Aus- und Weiterbildung vollkommen bewusst. "Laut einer aktuellen Studie von Eurostat haben 87 Prozent der heimischen Unternehmen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Österreich befindet sich damit gemeinsam mit Schweden an der EU-Spitze bei betrieblicher Weiterbildung", so Neumayer. "Die Abdeckung des spezifischen Bedarfs an Fachkräften in den österreichischen Unternehmen ist für die Stärkung des Industrie- und Arbeitsstandortes Österreich von zentraler Bedeutung. Die Einführung der Bildungsteilzeit und des Fachkräftestipendiums, das heute in Kraft tritt, sind daher ein richtiger und wichtiger Schritt zur Förderung der Weiterbildung und Höherqualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern", betonte der IV-Generalsekretär.

