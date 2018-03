ORF III mit Elisabeth Kulman im "KulturWerk" und Kabarett mit Nadja Maleh

Am 2. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 2. Juli 2013, ist um 20.15 Uhr Elisabeth Kulman zu Gast bei Barbara Rett im "KulturWerk". Gerade bereitet sich die Mezzosopranistin auf die Salzburger "Falstaff"-Premiere vor, in der sie als Mrs. Quickley unter der Leitung von Dirigent Zubin Mehta und Regisseur Damian Michieletto zu sehen sein wird. Grenzen ausloten, Neues entdecken, offen sein für das Ungewohnte - das ist das Charakteristikum dieser Sängerin, die seit kurzem auch zur prominenten Frontfrau der "Revolution der Künstler" geworden ist, die sich für faire Arbeitsbedingungen im Theater- und Kulturbereich engagiert. Im Gespräch mit Barbara Rett spricht die coole Kunstkämpferin über Krise als Chance, den Abschied von den Prinzessinnenrollen, Größenwahn, Gerechtigkeit und das Strahlen auf der Bühne.

"Ich bin viele" heißt es dann um 21.05 Uhr - so der Titel des Kabarettprogramms von Nadja Maleh, für das sie 2010 mit dem österreichischen Kabarettförderpreis ausgezeichnet wurde. "Ich bin viele" versammelt die unterschiedlichsten Frauencharaktere und bietet intelligente Unterhaltung auf höchstem Niveau. Aktuell tourt Maleh mit ihren preisgekrönten Programmen "Flugangsthasen" und "Radio-Aktiv" durch Österreich und Deutschland.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III Jérome Salles Thriller "Anthony Zimmer" mit Sophie Marceau im Rahmen der europäischen Artfilm-Reihe "euro.film". Francois Taillander folgt einer Zufallsbekanntschaft auf ihr Hotelzimmer. Am nächsten Morgen ist die Dame verschwunden, dafür geben sich Polizei und Gangster die Klinke in die Hand, denn nun halten alle Francois für den gesuchten Geldwäscher Anthony Zimmer. An der Seite von Sophie Marceau spielen Yvan Attal, Sami Frey, Daniel Olbrychski, Gilles Lellouche, Samir Guesmi, Dimitri Rataud und Arnaud Duléry.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at