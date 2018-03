ORF SPORT + mit den Highlights von der 3. Etappe der Österreich-Radrundfahrt und dem Confederations-Cup-Finale

Am 2. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 2. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der 3. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt um 20.15 Uhr und vom Confederations-Cup-Finale Brasilien - Spanien um 20.45 Uhr sowie das WTC-Ironman-Magazin um 22.50 Uhr.

Seit Wochen ist die einzige Straßenverbindung zwischen Salzburg und Osttirol wegen eines massiven Felssturzes auf der Felbertauernstraße unterbrochen. Für die dritte Etappe, die von Kitzbühel nach Matrei/Osttirol führen hätte sollen, wurde eine neue Lösung gefunden. Nach der Klettertour am 1. Juli übersiedelt der Tourtross am 2. Juli von Kitzbühel nach Heiligenblut, an den Fuß des Großglockners. Dort wird die dritte Etappe gestartet. Die Strecke verläuft anschließend über die Bergwertung Iselsberg nach Lienz. Nach der Bergwertung Fronstadl und dem Sprint in Mittewald geht es über die Sprintwertung Huben ins Etappenziel nach Matrei/Osttirol. Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage, mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Eine sportlich gelungen Generalprobe feierte Brasilien beim Confederations Cup. Im Finale besiegte die "Selecao" Welt- und Europameister Spanien klar mit 3:0. Das erste Tor durch Fred fiel bereits in der 2. Minute. Neymar in Minute 44 und Fred mit seinem zweiten Treffer in Minute 47 sorgten für den 3:0-Endstand.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 1. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at