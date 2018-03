AK Kaske: Maßnahmen des Konjunkturpakets müssen möglichst rasch Fahrt aufnehmen

Wien (OTS) - "Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist und bleibt höchst angespannt. Das beschlossene Konjunkturpaket ist daher wichtig und richtig. Jetzt müssen die einzelnen Maßnahmen möglichst rasch umgesetzt werden", fordert AK Präsident Rudi Kaske: "Dass die Regierung Mittel für Investitionen in den Wohnbau, in den Ausbau der Kinderbetreuung und der Pflege zur Verfügung stellt, freut mich besonders: Damit wird eine Forderung der AK erfüllt. Das Sonder-Wohnbauprogramm wird direkt Arbeitsplätze sichern und schaffen und muss die Mieten senken. Aber auch die Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung werden qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, die Bildungschancen der Kinder erhöhen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern." Darüber hinaus fordert Kaske auch gezielte Maßnahmen für jene, die es besonders schwer haben, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Das sind vor allem die Älteren, die deutlich schwerer eine Beschäftigung finden und jene, die ohne formale Berufsabschlüsse sind. Damit die Unternehmen wieder mehr Beschäftigte über 50 einstellen, will Kaske ein Bonus-Malus-System, das jene belohnt, die Ältere einstellen und die bestraft, die das nicht tun. Die Maßnahmen, die das Nachholen eines formalen Bildungsabschlusses erleichtern, sollen ausgebaut werden, so der AK Präsident.

