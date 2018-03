Schulgarten Kagran: Die Welt der Beeren beim Tag der Offenen Tür, 4. Juli 2013

GärtnerInnen zeigen BesucherInnen die Vielfalt der Beeren und laden zur Verkostung.

Wien (OTS) - Die Vielfalt der Beeren ist groß und beinahe unüberschaubar. Doch nicht alles, was wir als "Beere" kennen, ist tatsächlich eine Beere, viele andere Früchte wie z. B. die Tomate sind botanisch gesehen Beeren, auch wenn wir sie nicht als solche bezeichne würden.

Der Schulgarten Kagran der Wiener Stadtgärten mit seinen zahlreichen Themengärten widmet sich am Donnerstag, dem 4. Juli, bei einem Tag der Offenen Tür ganz der Welt der Beeren. Im Beerengarten lernen die BesucherInnen die Vielfalt der Sorten kennen: GärtnerInnen des Schulgarten Kagran zeigen, was "echte" und "unechte" Beeren sind. So ist die Tomate eine "echte", die Erdbeere hingegen eine "unechte" Beere.

Köstliche Beeren beim Schmecken kennenlernen

Beeren schmecken herrlich - und sind auch im Geschmack äußerst vielfältig. Für die BesucherInnen gibt es daher auch die Möglichkeit einer "Blindverkostung". So haben die BesucherInnen die Chance zu erkennen, wie süß Beeren schmecken können, z. B. die unzähligen Tomatensorten. Ein spannendes Erlebnis!

Beratung durch den Pflanzendoktor

Damit die BesucherInnen auch im eigenen Garten reichlich Beeren ernten können, geben die Gärtnerinnen und Gärtner des Schulgartens Tipps und Tricks zur Pflanzen- und Sortenwahl und zur richtigen Pflege, der Pflanzendoktor der Wiener Stadtgärten zeigt, wie man die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen umweltfreundlich und ökologisch schützen kann.

Der Schulgarten Kagran

Der Schulgarten ist Teil der Wiener Stadtgärten (MA 42) und liegt direkt neben der U1 Station Kagran. Er ist Übungsgelände für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Gartenbau und Floristik und beherbergt das Österreichische Gartenbaumuseum. Darüber hinaus informiert das Team des Schulgartens bei Führungen, Veranstaltungen und Workshops über die vielfältigen Möglichkeiten des Gartenbaus und der Gartengestaltung.

Seit der Öffnung der sechs Hektar großen Anlage für BesucherInnen entstanden immer wieder neue Themengärten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich so aus den einzelnen Themengärten eine zusammenhängende Parkanlage. Diese wird laufend erneuert und erweitert und lädt von April bis Oktober Naturbegeisterte jeglichen Alters zum Entspannen und Flanieren ein.

Die Welt der Beeren beim Tag der Offenen Tür im Schulgarten Kagran

o Wann: Donnerstag, 4. Juli 2013 von 10.00 bis 18.00 Uhr

o Wo: Schulgarten Kagran, 22., Donizettiweg 29

o Besuchereingang: U1-Station Kagran - Ausgang Siebeckstraße

o Umweltfreundlich erreichbar: U1 - Station Kagran

o Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich!

