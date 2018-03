FP-Gudenus zum Gebührenwucher: Rot-Grün bekommt den Hals nicht voll genug!

Unsozial und rücksichtslos - erneute Erhöhung der Öffi-Tarife und weitere Ausdehnung der Parkpickerl-Zonen

Wien (OTS/fpd) - Den Juli-Beginn vergällt die Verlierer-Koalition den Wienerinnen und Wienern gleich mit einer erneuten Erhöhung der Öffi-Tarife. "Dabei wurden die Preise erst im vergangenen Jahr spürbar teurer. Gerade die von der SPÖ ausgelagerten und damit der Kontrolle durch den Gemeinderat entzogenen Unternehmen wie die Wiener Linien betreiben ein Inkasso, das unmenschlich ist", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "insgesamt kosten Einzelfahrscheine nun 17 Prozent, die 24-Stunden-Karte 25 Prozent und die Wochenkarte 13 Prozent mehr." Das von Rot-Grün vielgepriesene 365 Euro-Jahresticket sei ein Schmäh:

"Wenn man die Zwangszuschüsse der Steuer- und Gebührenzahler an die Wiener Linien auf die 500.000 Jahreskarten-Besitzer aufteilt, dann kostet ein Ticket in Wahrheit 1.845 Euro!"

Die Miss- und Freunderlwirtschaft von Rot-Grün sei aber derart kostenintensiv, dass zusätzlich auch noch die undemokratische Ausweitung der Parkpickerlzonen brutal weitergeführt wird. Gudenus:

"Ab Herbst soll es noch mehr Kurzparkzonen in Hernals geben und Ende nächsten Jahres dann das Parkpickerl auch in Favoriten. Die Verlierer-Koalition bekommt den Hals nicht voll genug. Das ist ein Gebührenwucher, der den Bürgern kaum noch Luft zum Atmen lässt!"

Die Folgen dieser unsozialen Politik gegen die Menschen seien dramatisch: 320.000 Bürger müssen ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen - jeder fünfte Wiener. Zudem stellt Wien dank Häupl & Co. zwei Drittel der österreichischen Mindestsicherungsbezieher. Die Kinderarmut hat sich in den letzten acht Jahren verdoppelt. "Durch ihren rücksichtslosen Gebührenwucher pressen Sozialisten und Grüne seit 2010 insgesamt 548 Euro pro Jahr zusätzlich aus jeder Wiener Familie heraus", so Gudenus, "Rekord-Abzocke, Rekord-Armut und Rekord-Arbeitslosigkeit auf der einen und Privilegien, Freunderlwirtschaft und Skandale auf der anderen Seite. Die Häupl-SPÖ beweist Tag für Tag, dass sozialistisch nicht sozial ist, sondern genau das Gegenteil davon. Es ist höchste Zeit, dass die roten Bonzen den Weg freimachen für eine gerechte, menschliche und saubere Politik Marke HC Strache!" (Schluss)

