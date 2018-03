Sonderheft "abenteuer und reisen Kreuzfahrt" zum Bau der EUROPA 2

Entstehungsprozess der EUROPA 2 von ersten Zeichnungen bis zur Taufe

Hintergrundgeschichten und Portraits von Beteiligten und Crewmitgliedern

So entsteht ein neuer Luxusliner - Die aktuelle Sonderausgabe des Reisemagazins "abenteuer und reisen" schaut hinter die Kulissen: In opulent bebilderten Reportagen wird auf 96 Seiten der Bauprozess der EUROPA 2, des neuen, legeren Kreuzfahrtschiffes von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, dargestellt. Die Geschichten werden zudem durch QR-Codes angereichert, die zu entsprechenden Filmfolgen zur Schiffsentstehung im Unternehmens-TV-Blog PASSAGEN.tv führen und diese emotional untermalen. In einer Druckauflage von 48.000 Exemplaren ist das Magazin im Zeitschriftenhandel zu erwerben und steht zudem in ausgewählten Fünf-Sterne-Hotels und Flughafen-Lounges zur Verfügung.

Neben der Skizzierung der einzelnen Schritte des 20-monatigen Bauprozesses der EUROPA 2, wie der Kiellegung, der Trockendockphase oder auch der ersten Testfahrt, kommen in der Sonderausgabe auch beteiligte Personen des Schiffsbaus zu Wort, wie zum Beispiel Dr. Henning Brauer, Leiter Neubau EUROPA 2: "Sie fangen mit einem weichen Bleistift und einem weißen Blatt Papier an. Und irgendwann stehen Sie vor einem 200 Meter langen Schiff." Zeitweise arbeiteten bis zu 1.500 Mitarbeiter in der französischen STX-Werft in Saint-Nazaire an dem neuen Luxusschiff von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten.

Des Weiteren liefert das Sonderheft Bilder und Informationen, die die EUROPA 2 als Luxusprodukt präsentieren und dem Leser die Kernidee des Konzeptes näher bringen, unter anderem zu den Golf- und Familienangeboten an Bord sowie die Eindrücke der ersten Testfahrt, der Premierenreise und der Taufe.

Am 10. Mai 2013 wurde die EUROPA 2 feierlich in Hamburg getauft. Sie ist ein modernes und legeres Luxusschiff, das auf Kreuzfahrttraditionen wie beispielsweise das Captain`s Dinner verzichtet. Mit maximal 516 Gästen bietet die EUROPA 2 weltweit den größten Raum pro Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Schiff verfügt über ausschließlich Suiten mit Veranda und einer Mindestgröße von 28 Quadratmetern. Acht Restaurants sowie sechs Bars sorgen für kulinarische Vielfalt, ein großer Spa- und Fitnessbereich trägt dem Trend nach Wellbeing auf Reisen Rechnung. Mit einem flexiblen Routenkonzept wird es insbesondere Berufstätige und Familien im Luxussegment ansprechen.

Umfang: 96 Seiten + 4 Umschlagseiten Auflage 48.000 Exemplare Heftformat: 230 x 300 mm, Maxiformat Papier: Umschlag 300 g/qm matt Bilderdruck Inhalt 115 g/qm matt Bilderdruck Copypreis: 7,50 Euro

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

