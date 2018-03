Die Protecht.EME GmbH findet in der Wiener Gasometer City ihren Standort für Europa

Startet nun auch die Vermarktung ihrer E-Learning Inhalte

Wien/Sydney (OTS) - David Bergmark, Mitgründer der Protecht Pty Ltd und für die Unternehmensstrategie in Europa und dem Mittleren Osten (EME) hauptverantwortlich, zeigt sich mit der Entwicklung der neu gegründeten Tochtergesellschaft Protecht.EME GmbH in Wien sehr zufrieden: "Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen die Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen. Endkunden und Partner in verschiedenen europäischen Regionen, vor allem im deutschsprachigen Raum und den Nordics, unterstützen diesen Prozess. Wien hat sich als idealer Hub nach Europa erwiesen und in den neuen Büroräumlichkeiten in der Gasometer City findet das kleine und schlagkräftige Europa-Team ein optimales Basislager."

"Unsere E-Learning Inhalte, die neu über die SALT Plattform unseres Partners GRC Solutions angeboten werden und über die Webseite protecht.saltcompliance.com/online-courses bestellbar sind, helfen mit, Protecht in Europa bekannter zu machen" ergänzt Kurt Beichl, Director Sales & Marketing EME.

"Den ersten Kursen,

Introduction to Risk Management

Risk and Control Self-Assessment (RCSA)

Key Risk Indicators (KRIs)

werden in den nächsten Wochen weitere folgen."

Er führt weiter aus: "Protecht.ERM - unser Schlüsselprodukt -entwickelt sich für unsere Kunden immer stärker zur Anwendung mit einem Einsatzbereich und einer Bedeutung, die teilweise deutlich über das reine Risiko- und Compliance-Management hinausgeht. Dieser Bedeutung werden wir durch die globale Präsenz mit Entwicklungs- und Supportstandorten in Australien und der Slowakei auch gerecht und stellen für unsere Kunden Rund-um-die-Uhr-Support sicher."

Protecht ist ein internationaler Anbieter von Software, Beratungs-und Trainingsdienstleistungen, spezialisiert auf Risikomanagement, Compliance und Audit. Das Unternehmen wurde 1999 von Risikoexperten in Sydney, Australien gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 40 Personen. Das erklärte Ziel ist es, sicher zu stellen, dass Manager und Führungskräfte von Organisationen jeder Größe, effizientere, risikobasierte Entscheidungen für eine nachhaltige und gesteigerte Geschäftsperformance, treffen können.

Mehr dazu auf: www.protecht.eu

