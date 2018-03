Verein PFOTENHILFE mit neuer Aktion: Tier des Monats

Das durch Facebook bekannte Schwein Enrico macht den Anfang

Wien (OTS) - Der Verein PFOTENHILFE startet nun erstmals die Aktion "Tier des Monats". Dabei wird jeden Monat ein Tier aus der PFOTENHILFE Lochen und sein Schicksal stellvertretend für seine Spezies vorgestellt und genauer beleuchtet. Den Anfang macht Schwein Enrico, der mittlerweile schon eine kleine Berühmtheit geworden ist.

Der kastrierte Eber wäre fast auf einem verlassenen Bauernhof verhungert, wenn ihn Tierfreunde nicht in letzter Sekunde gefunden und in die PFOTENHILFE Lochen gebracht hätten. Enrico hat großes Glück, denn ansonsten wäre er wahrscheinlich wie die meisten seiner Artgenossen nach einem kurzen traurigen Leben auf dem Teller gelandet. "Auch in Österreich werden Schweine immer noch dicht aneinander gedrängt auf Beton-Spaltenböden gehalten. Statt auf weichem Stroh stehen sie tagtäglich auf ihren eigenen Fäkalien. Durch ihren hochsensiblen Geruchsinn leiden sie stark unter den intensiven Ammoniakdämpfen." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Wie Enrico im Schlamm zu wühlen, frei herum zu laufen und reichhaltiges Futter zu bekommen, davon können die meisten Schweine nur träumen. Durch diese Form der Haltung ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Tiere krank werden. Aus Mangel an Beschäftigung und wegen der großen Enge kommt es häufig zu Kannibalismus mit blutigen Wunden. Anstatt den Schweinen mehr Platz und Abwechslung zu bieten, werden ihnen präventiv die Schwänze zu Stummeln gekürzt. Nach leidvollen sechs Monaten landen sie im Tiertransport in Richtung Schlachthof.

Enrico hingegen wird dieses Schicksal erspart bleiben. "Er hat das gleiche Recht auf Leben bis zum natürlichen Tod wie alle anderen Tiere in der PFOTENHILFE Lochen." betont Weinand. Enrico hat das Glück, nicht für einen kurzen Gaumenkitzel sein Leben lassen zu müssen. Sein Leben in der PFOTENHILFE Lochen bietet sogar eine Menge Abwechslung. Kurz nach seiner Ankunft wurde bereits eine eigene Facebook-Seite (www.facebook.com/Enrico.Pfote) gegründet, die mittlerweile fast 1000 Fans hat. Täglich berichtet Enrico dort von seinem Alltag in der PFOTENHILFE Lochen, startet Gewinnspiele, erzählt aber auch von Veranstaltungen wie der Veganmania Wien im Jahr 2012, bei der Enrico in Form eines lebensgroßen Marzipanschweines teilnahm. Unter dem Motto "Schweine essen? Ja, aber nur aus Marzipan." wurde das Kunstwerk vom Tiroler Konditormeister Christian Geiser handgefertigt und feierlich auf der Veganmania-Bühne angeschnitten und verkostet. Anschließend gab es für Kinder und jung Gebliebene noch ein großes Marzipanschwein-Basteln.

Mit solchen und ähnlichen Aktionen macht Enrico immer wieder auf sich und das Schicksal seiner Artgenossen aufmerksam. Wer Enrico unterstützen möchte, kann für das Schwein auch eine Patenschaft übernehmen. Einfach Patenschaftsformular unter info @ pfotenhilfe.at anfordern oder die Patenschaft direkt über die Website (www.pfotenhilfe.at/tierpatenschaften/enrico) abschließen.

