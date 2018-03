Coface auf Expansionskurs: Kreditversicherung in Kroatien

Wien/Zagreb (OTS) - Coface bietet ab dem Tag des Beitritts von Kroatien zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 Kreditversicherungen vor Ort an. Für den weltweiten Kreditversicherer ist es kein unbekanntes Land: Seit 1998 ist Coface am kroatischen Markt mit Unternehmensinformation und Inkassoservices aktiv. Im Zuge dieser 15 Jahre hat sich Coface ein umfassendes Wissen über die Marktbesonderheiten und Kundenanforderungen erworben.

"Die Expansion in Kroatien ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Coface", erklärt Katarzyna Kompowska, Executive Manager Coface Central Europe, "es ist ein wichtiger Schritt, um unsere bereits starke Präsenz im Land auszubauen und unser Angebot in den Balkan-Ländern zu komplettieren."

Das Team von Coface Croatia wird die Unternehmer in Kroatien betreuen und die Services vor Ort übernehmen. Die Ausstellung der Versicherungsverträge, die Kreditprüfung und Schadenbearbeitung wird die Coface Niederlassung Austria übernehmen. "Durch die Betreuung vor Ort garantieren wir unseren Kunden den besten Service", kommentiert Christian Berger, Country Manager Austria. Mit diesem Schritt stärkt Coface ihre Führungsrolle in Zentraleuropa mit einer geographischen Abdeckung von 13 Ländern. "Die grenzüberschreitenden Handelsaktivitäten innerhalb der Region Zentraleuropa betreffen ein Drittel aller Exporte und unser starkes Netzwerk ist dabei der größte Vorteil für unsere Kunden", resümiert Berger.

Über Coface

Die Coface-Gruppe ist ein weltweit führender Kreditversicherer und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft. 2012 erreichte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mitarbeiter in 66 Ländern bieten weltweiten Service vor Ort.

In Frankreich ist Coface Mandatar für die staatlichen Exportkreditgarantien. Coface ist eine Tochtergesellschaft von Natixis, einer Gesellschaft der Groupe BPCE für Unternehmensfinanzierung, Investment Management und spezielle Finanzservices.

